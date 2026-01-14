ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μητσιώνης – «Λύγισε» η Αλεξάνδρα Δουβαρά στο δελτίο ειδήσεων

Θλίψη στην ΕΡΤ, μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιώνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Με δάκρυα στα μάτια, η παρουσιάστρια του δελτίου της ΕΡΤnews ανακοίνωσε το δυσάρεστο γεγονός στο τέλος του δελτίου ειδήσεων.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση, για δεύτερη φορά στη ζωή μου μετά τον Νίκο Γρυλλάκη, να ανακοινώνω το θάνατο ενός καλού φίλου πρώτα και συναδέλφου και επί χρόνια σκηνοθέτη μου. Πέθανε, λοιπόν, τα ξημερώματα ο Δημήτρης Μητσιώνης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους, τους φίλους και τους συναδέλφους του στην ΕΡΤ. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε… Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι… Υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά» είπε με τρεμάμενη φωνή η Αλεξάνδρα Δουβαρά.