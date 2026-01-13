Δημήτρης Ουγγαρέζος για την γκάφα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα»

Μια νέα γκάφα σημειώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS, το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, στο θέμα για τις αναταραχές στο Ιράν, έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν συμβεί ύστερα από συναυλία του ΛΕΞ.

«Δεν έχει σχέση με την πρόθεση το αποτέλεσμα. Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία. Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα και μάλιστα μιλούν πάνω σε εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να πιστέψουμε οτιδήποτε άλλο;», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.