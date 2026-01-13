ΠΑΣΟΚ: Ο Αντώνης Σαουλίδης στους ομιλητές για το βιβλίο του Τσίπρα – «Είναι μία παρουσίαση, εδώ έχουμε πάρει βουλευτές του» απαντά

Τριγμοί έχουν προκληθεί στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Αντώνης Σαουλίδης, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και δεύτερος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2023, θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Η κίνηση αυτή θεωρείται από πολλούς στο ΠΑΣΟΚ «χτύπημα» προς την ηγεσία του κόμματος. Επίσης η παρουσία του κ. Σαουλίδη σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και θέλουν το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να προσεγγίζει πολιτικά τον πρώην πρωθυπουργό.

«Είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου – Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε πάρει βουλευτές του»

«Μία παρουσίαση βιβλίου είναι, δεν είναι κάτι ξένο σε σχέση με αυτά τα οποία λέω το τελευταίο διάστημα, είναι παρουσίαση από τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται τον χώρο της κεντροαριστεράς» τόνισε ο Αντώνης Σαουλίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, απαντώντας σε όσα του καταλογίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Ερωτηθείς πώς και αποφάσισε να είναι ανάμεσα στους ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου, είπε: Η άποψή μου είναι ότι όλοι οι φορείς και όλα τα πρόσωπα στην κεντροαριστερά πρέπει να ανοίξουν έναν διάλογο ώστε η χώρα να αποκτήσει μια εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης». Και πρόσθεσε: «Όλοι όσοι βρίσκονται στον προοδευτικό χώρο θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες, να δώσουν στον κόσμο επιλογές».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν λίγες ημέρες για τον κ. Τσίπρα, είπε: «Αν υπάρχουν όλα αυτά και ευσταθούν, “πεδίον δόξης λαμπρόν”, υπάρχει ο χώρος και αυτό το έχω υποστηρίξει, ότι με την επανεκλογή του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο και με διαλυμένο τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να έχει βγει μπροστά και να μαζέψει όσους προσπαθούν να φέρουν μια αλλαγή στον τόπο. Από ότι φαίνεται αυτό δεν έχει αποδώσει, καθόμαστε και περιμένουμε τι; Να ξανακερδίσει ο Μητσοτάκης;»

Για το ενδεχόμενο συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Έχω γράψει ότι η αυτονομία θα πρέπει να είναι έναντι της συντήρησης και της δεξιάς. Θα πρέπει να υπάρξει η λογική της μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Σε αυτό τον χώρο ανήκει και ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης και ο Ανδρουλάκης. Το κρίσιμο δεν είναι τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές, στις πολιτικές αντιδράει ο κόσμος».

Ερωτηθείς για το ΠΑΣΟΚ και πώς είναι δυνατόν να έχει φύγει αλλά να είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας, είπε: «Όταν κάθεσαι σε έναν τραπέζι και συζητάς, πρέπει να τα έχεις όλα ανοιχτά, δεν μπορείς να πηγαίνει με εγωισμούς, αυτό πιθανόν να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να υπάρξει η δημιουργία μιας προοδευτικής παράταξης. Ας δούμε πρώτα ότι θέλουμε να πετύχουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Αυτά που λέω δεν αυτά λέω επειδή δεν εκλέχθηκα βουλευτής, τον αγώνα θα συνεχίσω να τον δίνω είναι αγώνας για τις αρχές μου, για τα πιστεύω μου».

Για το αν φοβάται τη διαγραφή, τόνισε: «Κάθε μεγάλη απόφαση μπορεί να έχει από πίσω μεγάλες συνέπειες, εδώ όμως πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να προτάξουμε, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να προτάξω το εμείς, δεν θεωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από μια πολιτική στέγη, από τη στέγη δηλαδή της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας. Και στο κάτω κάτω ένα βιβλίο πάμε να παρουσιάσουμε, εδώ στην παράταξή μας έχουμε πάρει βουλευτές οι οποίοι εκλέχθηκαν με τον κ. Τσίπρα».

Το tweet του 2019 και οι παρεμβάσεις του 2023

Aυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια ο κ. Σαουλίδης έκανε αναρτήσεις κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και κατά του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα.

Tο 2019 ο κ. Σαουλίδης με ανάρτησή του, είχε επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, λόγω ενός του tweet του τελευταίου στο οποίο οποίος απευθυνόμενος στον “απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ” τον καλούσε να θυμηθεί “τι σημαίνει Δεξιά”.

«Μιλάτε εσείς για υποστύλωμα στην Δεξιά, όταν με δική σας ευθύνη βάφτηκε όλος ο χάρτης μπλε; Εσείς που ξεπλύνατε την καταστροφική 5ετία 2004-2009; Απευθύνεστε εσείς στην ψυχή του κόσμου του ΠΑΣΟΚ που είστε διάδοχος εκείνων που έστειλαν τον Ανδρέα σε ειδικό δικαστήριο;» είχε γράψει ο κ. Σαουλίδης.

Στις 23 Ιανουαρίου του 2019, ο κ. Σαουλίδης είχε επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το Μακεδονικό και το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας.

«Οι Αξίες μας είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από την Ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος μας η Αυτόνομη Κάθοδος και η Διατύπωση μιας Ξεκάθαρης Προοδευτικής Πρότασης που θα δώσει στην Χώρα την Φυγή προς τα Εμπρός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει Εξουσιοδότηση από τον Ελληνικό Λαό για να Διαχειριστεί το Μακεδονικό», σημείωνε στο ATLAS TV.

Τον Μάιο του 2023, ο κ. Σαουλίδης είχε επιτεθεί προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας παίζουν με τον καημό του Έλληνα. Ξέρουν πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και αντί να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μόνιμες λύσεις καταθέτουν στο δημόσιο λόγο προτάσεις που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα”.

Τον Φεβρουάριο του 2023, ο κ. Σαουλίδης είχε πάρει θέση με αφορμή την καταδικαστική απόφαση εναντίον του Νίκου Παππά για παράβαση καθήκοντος. «”Δικαιοσύνη παντού”, εκτός του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλοστέλεχος της “πρώτης φοράς Αριστερά” και ο εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα σήμερα καταδικάστηκε από την Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος. Τέσσερα χρόνια πριν, αυτόν και τους συντρόφους του, τους καταδίκασε ο ελληνικός λαός. Ο σοφός ελληνικός λαός έλεγε πάντα ότι “το ψέμα έχει κοντά ποδάρια”. Άραγε τώρα με μια καταδίκη στην πλάτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα διαγράψει τον κολλητό του; Άραγε σήμερα “υπάρχουν δικασταί είς τα Αθήνας”;» είχε γράψει.