  • Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα του ΟΡΕΝ ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και σε έναν αγρότη από το μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας, όταν ο κ. Μαρκόπουλος επέκρινε αγροτοσυνδικαλιστή.
  • Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, παρενέβη λέγοντας «Ντροπή σας, κ. Μαρκόπουλε» και «τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του βουλευτή.
  • Τελικά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση δηλώνοντας «Δεν συνεχίζω», ενώ ο αγρότης συνέχισε την κριτική, τονίζοντας πως «ο αγροτικός τομέας πεθαίνει».
Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Ένταση on air ανάμεσα σε Μαρκόπουλο και αγρότη από το μπλόκο του Κάστρου – Αποχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στον τηλεοπτικό αέρα του ΟΡΕΝ ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και σε έναν αγρότη από το μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Μαρκόπουλος επέκρινε τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα για τη στάση του απέναντι σε συναδέλφους του που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. «Κάνετε on air ερώτηση με επίθεση στον συνάδελφό σας για το πόσα τρακτέρ έχει και μετά θέλετε να σας πιστέψουν ότι η κυβέρνηση διασπάει τα μπλόκα, είστε άνω ποταμών, είστε αδιανόητος» είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη στη συζήτηση ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, λέγοντας «Ντροπή σας, κ. Μαρκόπουλε. Βούλγαρης λέγομαι. Είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας».

«Νόμιζα ότι είναι πυροσβέστης» είπε ο βουλευτής της ΝΔ με τον αγρότη από το Κάστρο να του λέει «τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε;».

Τα λεγόμενα του κ. Βούλγαρη προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος είπε: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;». «Ε, δεν είστε ο Πάπας της Ρώμης. Τι είστε αποφασίζω και διατάζω;» απάντησε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Ο κ. Βούλγαρης απέσυρε τους χαρακτηρισμούς, ωστόσο η ένταση συνεχίστηκε, καθώς ο κ. Βούλγαρης είπε: «Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει, αλλά πώς κυβερνάει, πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια. Μας ενδιαφέρει να μην μας κλέβουν, μας νοιάζει ότι σε έναν μήνα θα αρχίσουν οι κατασχέσεις και ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει και κάνει χαχαχού χαχαχά».

Τότε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ, ο άνθρωπος δεν… Δεν συνεχίζω», με τον αγρότη να επιμένει και να λέει «δεν έχετε καταλάβει τίποτα… να αποχωρήσουν γενικά γιατί είναι ανάξιοι να λύσουν το πρόβλημα. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει και αυτοί βγαίνουν να πουν το ποιηματάκι τους, έχουμε φτάσει στον πάτο».

