Αγρότες: Οι 25 εκπρόσωποι που θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00

Σύνοψη από το

  • Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Η λίστα περιλαμβάνει τους 25 εκπροσώπους που θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση.
  • Μεταξύ των εκπροσώπων είναι πρόεδροι αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πέλλα, η Θεσσαλία, η Μαγνησία, η Λαμία, το Κιάτο και η Κρήτη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μέγαρο Μαξίμου

Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως μετέδωσαν στην ΕΡΤ στη συνάντηση μετέχουν εκπρόσωποι από 14 μπλόκα.

Η λίστα

  1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
  2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
  5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
  8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
  11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
  12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
  13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
  14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
  15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
  16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
  17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
  18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
  21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
  22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
  23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
  24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
  25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

15:06 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Ο άγγελός μου έφυγε μαρτυρικά» – «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας του 17χρονου

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 17χρονου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες. «Δε...
14:59 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε η αυτοκινητοπομπή των ταξί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε πριν από λίγο η αυτοκινητοπομπή των ταξί, στο πλαίσιο των κινητ...
14:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον 80χρονο πατέρα του – Οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον 53χρονο γιο του, έλαβε χώρ...
13:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Το δέμα από την Ολλανδία περιείχε ροζ κοκαΐνη – Σε μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε μία σύλληψη για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης, καθώς και για κατοχή ηρε...
