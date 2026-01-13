Αγρότες: Οι 25 εκπρόσωποι που θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00

Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.
Όπως μετέδωσαν στην ΕΡΤ στη συνάντηση μετέχουν εκπρόσωποι από 14 μπλόκα.
Η λίστα
- Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
- Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
- Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
- Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
- Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
- Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
- Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
- Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
- Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
- Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
- Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
- Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
- Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
- Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
- Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
- Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
- Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
- Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
- Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
- Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
- Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
- Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
- Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
- Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
- Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης