Αγρότες: Οι 25 εκπρόσωποι που θα πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00

Πριν από λίγο γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως μετέδωσαν στην ΕΡΤ στη συνάντηση μετέχουν εκπρόσωποι από 14 μπλόκα.

Η λίστα