Αγρότες: Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση – Έτοιμη να εφαρμόσει το plan b μετά το «όχι» των μπλόκων της Πανελλαδικής

Σε πορεία… σύγκρουσης βρίσκονται αγρότες και κυβέρνηση, καθώς ο διάλογος των δύο πλευρών φαίνεται να δυναμιτίστηκε πριν καν αρχίσει. Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν από το πρωί πως ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί και δεν μπορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες να διεκδικούν δια της βίας τα αιτήματά τους, ενώ κυβερνητικές πηγές σημείωναν πως «πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές» δεν μπορούν να συνομιλούν με τον Πρωθυπουργό.

Ο Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα, που ελέγχεται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Μπότας που επίσης ελέγχεται για την ίδια υπόθεση, είναι τα πρόσωπα που «φωτογραφίζονται», ενώ ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στον πρόεδρο των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας, Κώστα Τερζάκη. Ο κ. Τερζάκης εμφανίζεται να σπάει την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων με μια γκλίτσα το παρμπρίζ ενός αστυνομικού αυτοκινήτου στη Νίκαια της Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις γιορτές, στο «τραπέζι» των κυβερνητικών συσκέψεων βρισκόταν και το plan b για την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών.

Κυβερνητικές πηγές: Η προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο, ανέφεραν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου». Όπως σημείωναν, «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο», υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε χθες το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25».

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Τερζάκης: Δεν με δέχονται επειδή έκανα ζημιά σε ένα περιπολικό

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας Γιώργος Τερζάκης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση του Open και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, σχολίασε σε έντονο ύφος τον αποκλεισμό του από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εγώ ήμουν στην επιτροπή, αλλά δεν με δέχονται, όπως διαβάζω. Επειδή έκανα ζημιά σε ένα περιπολικό… Δεν το έκανα από μαγκιά, το έκανα για να σώσω συναδέλφους. Το έβγαλαν σε εφημερίδες ότι δεν με δέχονται. Δεν έχω καταδικαστεί, δεν με έχουν καλέσει για κάτι. Πρέπει να ακούγονται όλα. Αν το παρμπρίζ που κάνει 400 ευρώ, εγώ είμαι με θανατωμένα ζώα και δεν έχω εισόδημα, τι πρέπει να κάνω; Κύριε Ανδριανέ, τι έχετε να πείτε;» περιέγραψε.

«Δεν μπορεί κάποιος να είναι συνομιλητής του Πρωθυπουργού όταν σπάει περιπολικά και να επιτίθεται σε αστυνομικούς. Όταν ένας άνθρωπος διώκεται, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι συνομιλητής. Νομίζω ότι η πράξη αυτή είναι που δημιουργεί το πρόβλημα», απάντησε ο κ. Ανδριανός.

Ανδριανός: «Δεν μπορεί να ανοίγει η πόρτα του Μαξίμου για ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά για οποιονδήποτε λόγο»

Ο Γιάννης Ανδριανός ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα δεν αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά τη νομιμότητα της εκπροσώπησης. Όπως τόνισε, αγρότες που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ή έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά, όπως επιθέσεις ή απειλές κατά αστυνομικών και φθορές δημόσιας περιουσίας, δεν μπορούν να είναι συνομιλητές του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν μπορεί να ανοίγει η πόρτα του Μαξίμου για ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά για οποιονδήποτε λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θεωρεί προσχηματικούς τους λόγους που προβλήθηκαν για τη μη συμμετοχή στον διάλογο.

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται – Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στον Realfm 97,8 μετά την άρνηση των μπλόκων της Πανελλαδικής να πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρο στον Πρωθυπουργό τι θα πει, κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται» σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη Στεφανία Κασίμη και τον Σπύρο Παπαδάκη. «Έχει περάσει προ πολλού η κόκκινη γραμμή. Τα μέτρα έχουν εξειδικευτεί μια χαρά. Υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς χαμηλή φορολογία, χωρίς κλειδωμένη χαμηλή τιμή στο ρεύμα. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα να παίρνει δια της βίας ό,τι θέλει;» είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης.

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά Πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί να περιμένει. Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία, γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας. «Το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία» επεσήμανε.

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» ανέφερε. https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/01/2026-01-13-Άδωνις-Γεωργιάδης-Κασίμη-Παπαδάκης.mp3

Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι όσοι αγρότες πυρπολούν τον διάλογο

«Έως τώρα Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός και Κόμβος Κιάτου και Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόεδρος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης για τα μπλόκα που θα παρευρεθούν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Σημείωσε δε πως ενδεχομένως να προστεθούν την ώρα του ραντεβού κι άλλοι εκπρόσωποι.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε κατηγορηματικά λέγοντας πως «δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές πως πρόκειται για μια μικρή μειοψηφία. Αυτοί που πυρπολούν για άλλη μια φορά μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι οι οποίοι δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός ο οποίος δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».