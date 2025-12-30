Με το «βλέμμα» στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων η κυβέρνηση – Το plan Β και οι σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς

Σύνοψη από το

  • Με το «βλέμμα» στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων, η κυβέρνηση προχωράει στη διαμόρφωση εναλλακτικού σχεδίου, με τον Πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ».
  • Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με ορισμένους να δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο «υπό προϋποθέσεις», ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων μετά την Πρωτοχρονιά.
  • Ενώ αγρότες σε Νίκαια, Μάλγαρα, Κάστρο και Πάτρα ανοίγουν τμήματα των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη κατάληψη του οδικού δικτύου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες

Με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και να καλούν για «ρεβεγιόν» στα μπλόκα, την ώρα που συνάδελφοί τους δηλώνουν ανοιχτοί στον διάλογο «υπό προϋποθέσεις», η κυβέρνηση προχωράει στη διαμόρφωση εναλλακτικού σχεδίου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου πετάει… τη μπάλα ξανά στο γήπεδο των αγροτών τόσο για το υπόλοιπο της εορταστικής περιόδου όσο και για τη συνέχεια με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη νέα Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων μετά την Πρωτοχρονιά.

«Εμείς παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά. Θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση από τους αγρότες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Action24 με την προειδοποίηση ότι «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ». Άλλωστε επέμεινε ότι λύση μπορεί να προκύψει μόνο με «ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία» και εξέφρασε την ελπίδα μέχρι τα Φώτα «όλοι να δείξουν κατανόηση».

Το κλίμα που μεταδίδεται από την κυβέρνηση είναι ότι σταδιακά επικρατεί η άποψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί κάποιου είδους δράση προκειμένου να μην παραταθεί επί μακρόν η κατάσταση με τους αποκλεισμούς στο εθνικό δίκτυο. Χωρίς να διατυπώνεται ξεκάθαρα όλα δείχνουν ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα με ορίζοντα το προσεχές Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Κατά ορισμένες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια κόπωσης. Αυτό δεν αποκλείεται όπως εκτιμούν, να οδηγήσει σε κινήσεις εκτόνωσης και από την πλευρά των αγροτών, με αποδοχή μίας διαδικασίας διαλόγου.

Εάν όμως, τα πράγματα κινηθούν σε αντίθετη τροχιά, με επικράτηση της σκληρής γραμμής, τότε αναμένεται να υπάρξει αλλαγή προσέγγισης και από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει κράτος που να έχει αντιμετωπίσει τα τρακτέρ με αστυνομικές δυνάμεις» απαντάει, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», κυβερνητική πηγή στο ερώτημα αναφορικά με τον προσανατολισμό της κυβέρνησης  όσον αφορά στο plan B που έχει αρχίσει να συζητείται και να διαμορφώνεται.

Οι εναλλακτικές κινήσεις που στην κυβέρνηση εξετάζουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αφορούν κυρίως στην επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών.

Κυβερνητική πηγή επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί, έχει καταστήσει σαφές πως ό, τι μπορούσε να κάνει το έχει κάνει και ταυτόχρονα προσπαθεί να εξισορροπήσει την κατάσταση απέναντι στην αγωνία και τη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε από επαγγελματίες που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις.

Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς

Για σήμερα, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας δεν έχουν προγραμματίσει κάποια δράση, αλλά προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, στις 9 το πρωί θα ανοίξει η αερογέφυρα που βρίσκεται επάνω από το μπλόκο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από την Λάρισα, ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για τους ταξιδιώτες που θα κινηθούν αντιστρόφως, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, θα ακολουθείται η διαδρομή, στην οποία εκτρέπει η Τροχαία τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, από τον κόμβο Πλατυκάμπου, θα εισέρχονται στην παλαιά εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και μέσω του Κιλελέρ θα μπαίνουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αυτό, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και από το Σάββατο και μετά οι αγρότες θα έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Στα Μάλγαρα τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και το Σάββατο, ημέρα όπου οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τους, μετά από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Ολοκληρώθηκε η συνέλευση στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας – Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Παράλληλα, το βράδυ της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε η συνέλευση των μελών στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, σύμφωνα με την οποία, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί, θα παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός, τουλάχιστον μια λωρίδα ανά ρεύμα. Εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κίνηση των φορτηγών. Η διέλευση τους θα γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο εκείνο και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κλειστό, μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων και για την διέλευση υπάρχει παρακαμπτήριος δρόμος, τον οποίο χρησιμοποιούν τα οχήματα και που το απόγευμα της Δευτέρας δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές.

Το κομμάτι αυτό θα παραμένει κλειστό μέχρι και το πρωί της Τρίτης, παρόλο που θα ανοίξει η Εθνική Οδός. Τα οχήματα στο σημείο εκείνο, στο ρεύμα προς Αθήνα, θα κινηθούν μέσα από παρακαμπτήριους.

Παράλληλα, λίγο νοτιότερα, στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες προσανατολίστηκαν στην θέση, τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά να αφήσουν ελεύθερη την δίοδο, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο και για παράταση της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.

Όσον αφορά τον κόμβο του Μπράλου, στη Φθιώτιδα, η Εθνική Οδός παραμένει κλεισμένη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Μάλιστα, στις 14:00-16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε και ο αποκλεισμός του μοναδικού προδρόμου όπου υπάρχει σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς τις Θερμοπύλες, όσο και προς την Άμφισσα.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε, αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Επισημαίνεται ότι κάθε βράδυ οι αγρότες διεξάγουν γενική συνέλευση, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στην πόλη του Αγρινίου.

Ανοίγουν σήμερα δύο λωρίδες στην Περιμετρική Πατρών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Με απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό της Πάτρας, την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι θα δοθεί στην κυκλοφορία από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκδρομέων και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πράσινα Φανάρια: Οι αγρότες θα κάνουν ρεβεγιόν στον δρόμο αν και τάσσονται υπέρ του διαλόγου – Οι τρεις προϋποθέσεις

Ρεβεγιόν στους δρόμους είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο μπλόκο του οποίοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο προϋποθέσεις αλλά και την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει.

Πρώτον, να αποζημιωθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι για τα κοπάδια τους που χάθηκαν λόγω ευλογιάς, δεύτερον, να σταματήσουν οι διώξεις των συναδέλφων τους και τρίτον, τα 16 αιτήματα από τα 27 που η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ικανοποιηθεί να γίνουν πρόταση νόμου στη Βουλή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τότε οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών θα πάνε σε διάλογο έστω κι αν δεν συμφωνούν οι συνάδελφοί τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αγαπάτε τον καφέ; Ειδικοί αποκαλύπτουν με τι δεν πρέπει να τον συνδυάζετε μετά τα 50

Έφηβη υποβλήθηκε σε αφαίρεση του ποδιού της που ζύγιζε 79 κιλά από σπάνια πάθηση: «Σε κανένα παιδί δεν αξίζει αυτό»

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από τις 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπο...
08:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Προαστιακός: Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την παράσυρση του πεζού στα Άνω Λιόσια – «Διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για την παράσυρση του 50χρονου από συρμό του Προαστιακού τ...
08:24 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Aγρότες: Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς – Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες...
08:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Κατέληξε ο άνδρας που το πρωί της Τρίτης παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια,...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα