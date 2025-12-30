Ελένη Παπαδοπούλου: Απολογείται σήμερα ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι

Σύνοψη από το

  • Σήμερα (30/12) απολογείται ο 60χρονος γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι.
  • Το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας φέρεται να ήταν οικονομικό, λόγω χρεών που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε για τέσσερα χρόνια να παρουσιάσει τον θάνατο ως δυστύχημα.
  • Το πόρισμα της Πυροσβεστικής και οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο δράστης έδωσε ηρεμιστικά στην 87χρονη, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελένη Παπαδοπούλου: Απολογείται σήμερα ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι

Σήμερα (30/12) απολογείται ο 60χρονος γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Ο ίδιος, φαίνεται πως σχεδίασε και διέπραξε το έγκλημα λόγω μεγάλων χρεών που είχε, τα οποία υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι. Ο 60χρονος γιος της επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να παρουσιάσει το περιστατικό ως δυστύχημα.

Τα λόγια του στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Τι έδειξε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα ωστόσο της Πυροσβεστικής, αλλά και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είχε δώσει ηρεμιστικά στην 87χρονη και όταν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν πως ο 60χρονος γιος του θύματος ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον χώρο και στις καταθέσεις του, έπεσε μάλιστα σε αντιφάσεις.

Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου δεν πήγε καν στην κηδεία της

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη στο Mega.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει.

«Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη, ενώ η ίδια πληροφορήθηκε από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αγαπάτε τον καφέ; Ειδικοί αποκαλύπτουν με τι δεν πρέπει να τον συνδυάζετε μετά τα 50

Έφηβη υποβλήθηκε σε αφαίρεση του ποδιού της που ζύγιζε 79 κιλά από σπάνια πάθηση: «Σε κανένα παιδί δεν αξίζει αυτό»

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από τις 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπο...
09:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Με το «βλέμμα» στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων η κυβέρνηση – Το plan Β και οι σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς

Με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και να καλούν για «ρεβεγιόν» στα μπλόκα, την ...
08:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Προαστιακός: Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την παράσυρση του πεζού στα Άνω Λιόσια – «Διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για την παράσυρση του 50χρονου από συρμό του Προαστιακού τ...
08:24 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Aγρότες: Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς – Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα