Τρένο του Προαστιακού παρέσυρε πεζό – Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Άνδρας παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού και έχει μεταφερθεί σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν». Το περιστατικό συνέβη στα Άνω Λιόσια, στα σύνορα με τον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή γίνονται έργα και ο άνδρας προσπάθησε να περάσει από τις γραμμές, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το τρένο, που περνούσε εκείνη τη στιγμή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο.

Το τρένο του Προαστιακού που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς έχει ακινητοποιηθεί εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα λίγο πριν από τα Άνω Λιόσια.