Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σήμερα – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι προκειμένου να τους επιστραφεί ένα ενοίκιο, από τα 12 που συνολικά δήλωσαν στο Ε1 το 2024.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τα μεσάνυχτα εκπνέει η προθεσμία να γίνουν οι διορθώσεις απ’ όσους είδαν το προηγούμενο διάστημα να πιστώνονται στο λογαριασμό τους 30 και 40 ευρώ, καθότι είχαν δηλώσει το μηνιαίο μίσθωμα που κατέβαλαν και όχι το ετήσιο, όπως και θα έπρεπε.

Δεν δήλωσαν το IBAN

Την ίδια στιγμή αρκετοί είναι και όσοι δεν έχουν δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το IBAN και οι οποίοι δεν εισέπραξαν όπως είναι αυτονόητο ούτε ένα ευρώ. Επίσης πρόβλημα υπήρξε και σε όσους δεν είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά μισθωτήρια ή τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή. Σε αρκετές περιπτώσεις, το μηνιαίο ενοίκιο είχε δηλωθεί ως ετήσιο στο έντυπο Ε1, με αποτέλεσμα η ΑΑΔΕ να πιστώσει μόλις 1/12 του πραγματικού ποσού.

Έτσι, πολλοί δικαιούχοι έλαβαν επιστροφές μόλις 20,30,40 ευρώ, ενώ η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811–816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817–822). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την εξαγγελία του μέτρου για την επιστροφή ενός ενοικίου έχουν αυξηθεί τα δηλωθέντα μισθώματα από τα 250 ευρώ κατά μέσο όρο στα περίπου 400 ευρώ κατά μέσο όρο, γεγονός που καταδεικνύει ότι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές αρχίζουν να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα προκειμένου να πάρουν μεγαλύτερη επιστροφή ενοικίου.

Ποιες αλλαγές έρχονται από την 1η Ιανουαρίου

Την ίδια στιγμή σημαντικές αλλαγές έρχονται από 1η Ιανουαρίου 2026 στην πληρωμή των ενοικίων, τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν μέσω τραπεζών θα χάνουν την επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η επιδότηση θα καταβληθεί, μέχρι Παρασκευή 28 Νοεμβρίου με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος για τα εισοδήματα του 2024.

Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Για παράδειγμα φορολογούμενος με 12.000 ευρώ ενοίκια το χρόνο θα φορολογηθεί για όλο το ποσό, όχι για 11.400 ευρώ.

Αλλά και για τις επιχειρήσεις από το 2026, επαγγελματικά ενοίκια που καταβάλλονται με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη.