Γιάννης Σμαραγδής για τις αρνητικές κριτικές στην ταινία «Καποδίστριας»: «Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου, αυτοί χάνουν»

Στις αρνητικές κριτικές που δέχεται η νέα του ταινία «Καποδίστριας» απάντησε ο Γιάννης Σμαραγδής, την ώρα που το φιλμ μετρά ήδη πάνω από 130.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες προβολής στους κινηματογράφους όλης της χώρας. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού και την έντονη παρουσία στις αίθουσες, δεν έλειψαν οι σφοδρές επικρίσεις από μερίδα κριτικών, τις οποίες ο ίδιος δεν άφησε ασχολίαστες.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε: «Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν – γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά – αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα για να πάρουν χαρά και αγάπη». Σε ερώτηση για το τι θα έκανε εάν συναντούσε αυτούς τους κριτικούς στον δρόμο, απάντησε: «Θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους… Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι».

Ο Γιάννης Σμαραγδής τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να ασχολείται με το πώς επιλέγουν να τοποθετηθούν οι άλλοι απέναντι στο έργο του. «Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!».

Στο ίδιο κλίμα, υπογράμμισε και την υποδοχή της ταινίας από το κοινό, το οποίο, όπως αναφέρει, τη στηρίζει θερμά. «Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία». Ο ίδιος είχε, όπως είπε, βεβαιότητα για την έκβαση του έργου. «Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή».

Κλείνοντας, σημείωσε:. «Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός».