Γιάννης Σμαραγδής για τις αρνητικές κριτικές στην ταινία «Καποδίστριας»: «Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου, αυτοί χάνουν»

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Γιάννης Σμαραγδής για τις αρνητικές κριτικές στην ταινία «Καποδίστριας»: «Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου, αυτοί χάνουν»

Στις αρνητικές κριτικές που δέχεται η νέα του ταινία «Καποδίστριας» απάντησε ο Γιάννης Σμαραγδής, την ώρα που το φιλμ μετρά ήδη πάνω από 130.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες προβολής στους κινηματογράφους όλης της χώρας. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού και την έντονη παρουσία στις αίθουσες, δεν έλειψαν οι σφοδρές επικρίσεις από μερίδα κριτικών, τις οποίες ο ίδιος δεν άφησε ασχολίαστες.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε: «Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν – γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά – αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα για να πάρουν χαρά και αγάπη». Σε ερώτηση για το τι θα έκανε εάν συναντούσε αυτούς τους κριτικούς στον δρόμο, απάντησε: «Θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους… Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι».

Ο Γιάννης Σμαραγδής τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να ασχολείται με το πώς επιλέγουν να τοποθετηθούν οι άλλοι απέναντι στο έργο του. «Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!».

Στο ίδιο κλίμα, υπογράμμισε και την υποδοχή της ταινίας από το κοινό, το οποίο, όπως αναφέρει, τη στηρίζει θερμά. «Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία». Ο ίδιος είχε, όπως είπε, βεβαιότητα για την έκβαση του έργου. «Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή».

Κλείνοντας, σημείωσε:. «Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μια φορά και…ένας φόνος, της Samantha Larsen μαζί Real taste & style

Το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορεί να σας αρρωστήσει – Τι προκαλεί στον οργανισμό

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:43 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Τρυφερά Χριστούγεννα

Αν και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους την περίοδο των γιορτών τούς κρατούν στο κλεινόν άστ...
03:10 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Αινείας Τσαμάτης: «Στη δουλειά μας υπάρχουν πολλοί Αλβανοί, Βαλκάνιοι, αλλά δεν είναι πια αυτό η ταυτότητά σου»

Ο Αινείας Τσαμάτης παραχώρησε συνέντευξη στη Μυρτώ Λοβέρδου και στο «Βήμα της Κυριακής», με αφ...
02:25 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Μαρίνα Σάττι: Γενέθλια με λάμψη και αισιοδοξία μετά την περιπέτεια υγείας

Με χαμόγελο, ενέργεια και διάθεση επιστροφής στην κανονικότητα, η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε τα γεν...
23:51 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: Στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη – Δείτε φωτογραφίες

Χριστουγεννιάτικες διακοπές στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, επέλεξε να περάσει η Ιωάνν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα