ΗΠΑ: Νέα σύμβαση για F-15 προοριζόμενα για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία

Την ανάθεση συμβολαίου στην Boeing για την κατασκευή νέων μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-15, προοριζόμενων για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση, τον εξοπλισμό με όργανα, τη δοκιμή, την παραγωγή και την παράδοση 25 νέων F-15IA, ενώ προβλέπει και «επιλογή» για επιπλέον 25 αεροσκάφη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πενταγώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν επί δεκαετίες ο κύριος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ, του στενότερου συμμάχου τους στη Μέση Ανατολή.

Διαδηλωτές και ακτιβιστές για την παλαιστινιακή υπόθεση και μέλη του κινήματος ειρήνης έχουν απαιτήσει η Ουάσινγκτον να σταματήσει τη χορήγηση στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ, εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Κάτι τέτοιο όμως δεν εξετάστηκε καν από τις κυβερνήσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ και του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Οι παραδόσεις όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2035.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters