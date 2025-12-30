NBA Europe: Πλάνο για 16 ομάδες, προκριματικά και συμμετοχή στο NBA Cup

Το NBA Europe και η FIBA ετοιμάζουν ένα νέο ευρωπαϊκό μπασκετικό εγχείρημα, καθώς δεν βρίσκουν κοινό έδαφος με τη Euroleague, γεγονός που τους οδηγεί να χαράξουν δική τους πορεία, με στόχο τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης διοργάνωσης που θα αλλάξει τα δεδομένα στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη δήλωση του κομισάριου του NBA, Άνταμ Σίλβερ, που άνοιξε επίσημα τη συζήτηση για τη νέα κατεύθυνση που σχεδιάζεται.

Το πλάνο του NBA Europe περιλαμβάνει ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, όπου οι 12 θα έχουν μόνιμη παρουσία, ενώ οι υπόλοιπες 4 θα προκύπτουν μέσα από προκριματικά. Οι αγώνες αυτών των προκριματικών θα διεξάγονται στο τέλος της σεζόν, ώστε κάθε ομάδα να γνωρίζει εγκαίρως τη συμμετοχή της πριν την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται μεγάλες αγορές, με το Λονδίνο και το Παρίσι να αποτελούν βασικούς στόχους. Ήδη υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις με κορυφαία ευρωπαϊκά brand, όπως η Μίλαν, που εξετάζει τη δημιουργία μπασκετικής ομάδας για να ενταχθεί στο project. Από την Ελλάδα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τόσο ομάδες της Αθήνας, όσο και της Θεσσαλονίκης, με τις επαφές να εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.

Το πλάνο της νέας διοργάνωσης προβλέπει επίσης και salary cap, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία και ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στις ομάδες. Ο απώτερος στόχος είναι η σύνδεση της νέας ευρωπαϊκής λίγκας με το NBA Cup, το οποίο διεξάγεται τα τελευταία τρία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας έτσι έναν κοινό άξονα με το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.