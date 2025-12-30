Ντόναλντ Τραμπ: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι» – Τα… παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε τη σημερινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-Α-Λάγκο, στη Φλόριντα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράπονα για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 που, όπως είπε, δεν έλαβε παρά τις προσπάθειές του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ οι δύο ηγέτες κάθονταν στο τραπέζι των συζητήσεων, πλαισιωμένοι από τα επιτελεία τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ. Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», χωρίς προφανώς να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό εκείνη τη στιγμή.

President Donald J. Trump heard ranting on a hot mic to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about not winning the Nobel Peace Prize, “Do I get credit for it? No. They gave the Nob– I did eight of them. How about India and Pakistan? So I did eight of them. And then I’ll… pic.twitter.com/6fAM1h1n8d — OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2025

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη συμφωνία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενία, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».

Trump: (on Armenia-Azerbaijan peace) Putin actually said to me, “I cannot believe you settled that war because I’ve been trying for 10 years.” And I literally, I settled it in one day. pic.twitter.com/ba62fHTxGa — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Η σημερινή συνάντηση ήταν η έκτη μεταξύ των δύο ηγετών και η δεύτερη που πραγματοποιήθηκε στο Μαρ-Α-Λάγκο, την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να ξεχωρίζει από τις επίσημες συνομιλίες.