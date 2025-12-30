Ντόναλντ Τραμπ: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι» – Τα… παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης

Σύνοψη από το

  • Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράπονα για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 που, όπως είπε, δεν έλαβε παρά τις προσπάθειές του.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει σε ανοιχτό μικρόφωνο: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ. Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές».
  • Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενία, σημειώνοντας ότι «ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι» – Τα… παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε τη σημερινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-Α-Λάγκο, στη Φλόριντα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε παράπονα για το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 που, όπως είπε, δεν έλαβε παρά τις προσπάθειές του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ οι δύο ηγέτες κάθονταν στο τραπέζι των συζητήσεων, πλαισιωμένοι από τα επιτελεία τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ. Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», χωρίς προφανώς να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό εκείνη τη στιγμή.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη συμφωνία Αζερμπαϊτζάν – Αρμενία, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».

Η σημερινή συνάντηση ήταν η έκτη μεταξύ των δύο ηγετών και η δεύτερη που πραγματοποιήθηκε στο Μαρ-Α-Λάγκο, την κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να ξεχωρίζει από τις επίσημες συνομιλίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Ακρίβεια: 4 στους 10 θα ξοδέψουν λιγότερα στην εορταστική αγορά

Ακρίβεια: Πιο «τσιμπημένο« το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από το χριστουγεννιάτικο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:42 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για «Σομαλιλάνδη»: «Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος»

Kατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το θέμα “Απειλές κατά της διεθνούς ...
23:37 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Τι δεν είπε για την συμφωνία με τον Ζελένσκι – Η ψυχρολουσία από την Μόσχα περί ουκρανικής επίθεσης σε κατοικία του Πούτιν και το θολό 5%

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε την Κυριακή ότι έχει λυθεί το 95% των διαφορών στην Ουκρανία και π...
23:05 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συμφωνούμε στα περισσότερα, λένε Τραμπ και Νετανιάχου – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα βραβευτεί για την συμβολή του στο Ισραήλ

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν νέα συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας,...
22:37 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σε νέα επέμβαση υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου – Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε σήμερα σε νέα χειρουργική επέμβαση ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα