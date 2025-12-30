Χάρης Δούκας: «Θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του πρωθυπουργού για τους αγρότες – Να γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ»

Με αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις ενόψει του Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, περιέγραψε τα βήματα που θεωρεί αναγκαία για την πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του παρουσίας στο Action 24, επανέλαβε τη θέση του για αυτόνομη πορεία χωρίς απομόνωση, αλλά και την ανάγκη να μπει τέλος στη «στασιμότητα» των δημοσκοπήσεων με το ΠΑΣΟΚ να μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, προοδευτικό και συμμετοχικό κόμμα.

«Αυτόνομη πορεία δε σημαίνει “κλείνομαι στο καβούκι μου”», δήλωσε με νόημα, ασκώντας εμμέσως κριτική στις επιλογές της ηγεσίας. Παράλληλα, πρότεινε τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων και την προκήρυξη προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών, προκειμένου η βάση του κόμματος να έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των λιστών. Επανέλαβε την πρότασή του να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταθέσει ξεκάθαρες προτάσεις για να πείσει πως αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης.

Ο Χάρης Δούκας υπερασπίστηκε την ανάγκη για ένα ανοιχτό πολιτικό συνέδριο, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα μπούμε σε μια αντιπαράθεση μηχανισμών και θα βγούμε από το Συνέδριο “μαχαιρωμένοι”». Όπως εξήγησε, ο διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να γίνει, αναφέροντας ενδεικτικά τον Σωκράτη Φάμελλο, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας. Αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο με το ΠΑΣΟΚ, να συμμετάσχει».

Σε ερώτηση για την πολιτική προσέγγιση του πρωθυπουργού στα αγροτικά μπλόκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν σαφής: «Νομίζω ότι είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του πρωθυπουργού. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη γιατί δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη και νομίζω ότι βάζει απέναντί του και αγρότες της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε σε διάλογο». Συμπλήρωσε πως «διχάζει χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο» και τόνισε ότι ολόκληρη η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύσεις και ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε κατάσταση επιβίωσης.

Σχετικά με την πολιτική συγκυρία, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για ένα απολύτως ρευστοποιημένο πολιτικό περιβάλλον, με κόμματα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται κατά περίπτωση. «Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία κρίση υποβάθρου. Κρίση εμπιστοσύνης, κρίση δημοκρατίας, κρίση θεσμών», είπε και υπενθύμισε πως οι βάσεις της μεταπολίτευσης ήταν η συμμετοχή και η δημοκρατία, αλλά και η αίσθηση πως όλοι συμμετέχουν στον πλούτο. «Σήμερα ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν συμμετέχει και ότι το βιοτικό του επίπεδο συνέχεια υποβαθμίζεται σε ένα σπιράλ θανάτου».

Σε προσωπικό τόνο, δήλωσε πως έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. «Πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε με έναν πρωθυπουργό που προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε». Πρόσθεσε ότι χρειάζεται «ένα νέο ξεκίνημα με την κοινωνία», μέσα από ανοιχτό διάλογο και συμμετοχικές διαδικασίες.

Ο Χάρης Δούκας ανέδειξε ως βασικό πρόβλημα την εσωστρέφεια, λέγοντας ότι πρέπει να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με προοδευτικό χαρακτήρα. «Ένα ΠΑΣΟΚ συμμετοχικό και όχι κλειστό σημαίνει ότι η βάση μας αισθάνεται πως διαμορφώνει την πολιτική. Για να ενεργοποιήσουμε τη συμμετοχή, πρέπει να συγκροτήσουμε επιτροπή ψηφοδελτίων και να γίνουν προκριματικές εκλογές», τόνισε, εξηγώντας πως έτσι δίνεται «εικόνα ανοιχτού κόμματος».

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει πως είναι μια ξεκάθαρη πρόταση διακυβέρνησης, προσθέτοντας: «Δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε με όσους θέλουν προοδευτική αλλαγή. Να αισθανθεί ο κόσμος ότι στο Συνέδριο αποφασίζει την πορεία του κόμματος».

Χαιρέτισε την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη υπέρ της μη συνεργασίας με τη ΝΔ, καλώντας να κατοχυρωθεί η θέση αυτή μέσω ψηφίσματος στο Συνέδριο. «Αφού λοιπόν το λέει, να μπει ψήφισμα στο συνέδριο, να το ψηφίσουμε όλοι. Σε μία διαδικασία ταυτοτική για το ΠΑΣΟΚ».

Επέμεινε πως «όσο αφήνουμε τα πράγματα ανοιχτά και στο φλου, υπάρχουν κίνδυνοι», ενώ υπογράμμισε ότι όλοι πρέπει να δεσμευτούν στη συλλογική απόφαση του Συνεδρίου, ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων. «Αυτή είναι μία πρόταση δική μου, αν υπάρχει άλλη πρόταση, αυτό που θα αποφασίσει το συνέδριο θα είναι και η πορεία».

Αναφερόμενος στο πολιτικό στίγμα, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κεντροαριστερό κόμμα, ενώ ξεκαθάρισε πως η αυτόνομη πορεία δεν είναι περιχαράκωση, αλλά διάλογος με όσους θέλουν προοδευτική αλλαγή. «Αν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης, ας το πει καθαρά και να πάει στη Νέα Δημοκρατία».

Για τη συζήτηση γύρω από νέα πολιτικά σχήματα, δήλωσε: «Δεν ξέρω εάν θα γίνει κόμμα και τι θα λέει αυτό το κόμμα και αν θέλει αυτό το κόμμα να συμμετάσχει στον διάλογο για την προοδευτική αλλαγή του τόπου. Λέω όμως ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να κυριαρχήσουμε και οφείλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία για διάλογο».

Τέλος, αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θυμάτων από την τραγωδία των Τεμπών. «Σέβομαι πολύ τον αγώνα της κυρίας Καρυστιανού, είναι η μητέρα των Τεμπών. Έχει κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει φτάσει στην Ευρώπη. Αυτόν τον αγώνα και εγώ ο ίδιος τον στήριξα και πολύς κόσμος. Δεν ξέρω τι θα λέει το κόμμα. Εγώ λέω μία ξεκάθαρη πολιτική προσέγγιση, με μεγάλη μου χαρά να ακούσω ποιο θα είναι το υπόβαθρο και η κατεύθυνσή της αν προχωρήσει».