Ζάμπια-Μαρόκο: Εξωγήινος… Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Σκόραρε ξανά με ανάποδο ψαλίδι στο Copa Africa – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να γράφει ιστορία με το Μαρόκο και να… τρελαίνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τα γκολ του. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, που ήδη από την πρεμιέρα του Copa Africa είχε κλέψει την παράσταση με το θεαματικό του ψαλιδάκι απέναντι στις Κομόρες, φρόντισε να το επαναλάβει και στο ματς με τη Ζάμπια, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο δεν ήταν τυχαίο.

Ο Ελ Καμπί είχε ήδη ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων και στο 50ο λεπτό αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά το ίδιο εντυπωσιακό τελείωμα. Εμπνευσμένος από το «αεροπλανικό» της πρεμιέρας, πέταξε και πάλι στον αέρα και με ανάποδο ψαλίδι σκόραρε ξανά, γράφοντας το 3-0 υπέρ του Μαρόκου. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ, όμως μετά τον έλεγχο του VAR επικυρώθηκε κανονικά, με τον Ελ Καμπί να πανηγυρίζει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα από ασίστ –για δεύτερη φορά– του Αζεντίν Ουναΐ.