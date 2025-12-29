Τραμπ: Ανακοίνωσε πλήγμα σε αποβάθρα φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «αποβάθρα» στη Βενεζουέλα, όπου ισχυρίστηκε ότι φορτώνονταν ναρκωτικά σε πλοία. «Έγινε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα ναρκωτικά στα πλοία. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Πλήξαμε όλα τα πλοία και τώρα πλήξαμε την περιοχή», είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η δήλωση αυτή έγινε ενώ ο Τραμπ υποδεχόταν στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την Παρασκευή, σε συνέντευξή του με τον επιχειρηματία και υποστηρικτή του, Τζον Κατσιματίδη, στον νεοϋορκέζικο ραδιοφωνικό σταθμό WABC, ο Τραμπ προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, αναφερόμενος στις αμερικανικές πιέσεις στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «μεγάλη εγκατάσταση» όπου ναυπηγούνται πλοία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Έχουν ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση (…) απ’ όπου έρχονται τα πλοία. Πριν από δύο νύχτες, την καταστρέψαμε. Επομένως, τους πλήξαμε πολύ σκληρά», είπε. Δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν αυτή η εγκατάσταση.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, το Πεντάγωνο παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν έδωσε καμία συνέχεια. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας επίσης δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Δεν είναι σαφές ποια αμερικανική υπηρεσία ενεπλάκη σε αυτό το πλήγμα, ούτε ποιος ήταν ο στόχος. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε στη CIA την άδεια να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες βομβάρδισαν σκάφη που λένε ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 100 άνθρωποι στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Ανέπτυξαν επίσης σημαντικές αεροναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και επέβαλαν αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ο Μαδούρο διαψεύδει τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον και επιμένει ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, την κυριότερη πηγή εισοδήματος της χώρας του.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)