Σάμος: Εντοπίστηκε η σορός μίας γυναίκας, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι – Συνελήφθη ο διακινητής των μεταναστών

  • Η σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκε στην ακτή «Κουρουντερέ» στη Σάμο, ενώ σύμφωνα με την προανάκριση δεν προκύπτουν άλλοι αγνοούμενοι μετά την προσάραξη πνευστής λέμβου.
  • Κατά τις χερσαίες έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 40 αλλοδαποί (11 άνδρες, 10 γυναίκες και 19 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Η σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκε τελικά στην ακτή της περιοχής «Κουρουντερέ» στη Σάμο, ενώ, σύμφωνα με την προανάκριση του τοπικού λιμεναρχείου, δεν προκύπτει ύπαρξη άλλων αγνοουμένων μετά την προσάραξη πνευστής λέμβου που μετέφερε μετανάστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ενημερώθηκε η λιμενική Αρχή για την προσάραξη της λέμβου στην περιοχή.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στη θάλασσα και την ξηρά, με τη συμμετοχή πλοίου ανοιχτής θαλάσσης και περιπολικών σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικού σκάφους με στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου, καθώς και δυνάμεων της λιμενικής αρχής και της αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου, με συνδρομή κλιμακίου της FRONTEX από ξηράς.

Κατά τις χερσαίες έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 40 αλλοδαποί (11 άνδρες, 10 γυναίκες και 19 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Παράλληλα, κοντά στην ημιβυθισμένη πνευστή λέμβο, στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εντόπισαν τη σορό γυναίκας, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως ο διακινητής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών από την οποία επήλθε θάνατος προσώπου, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε.

