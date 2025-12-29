Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα…»

Σύνοψη από το

  • Η Αγγελική Λάμπρη, καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, αναφέρθηκε στο πρόσφατο reunion της αγαπημένης σειράς «Παρά Πέντε».
  • Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία των γυρισμάτων ως «μαγική», δηλώνοντας πως «κατευθείαν “μπήκαμε”. Πάρα πολύ γρήγορα, σαν να μην πέρασε μια μέρα».
  • Συγκινημένη, η Αγγελική Λάμπρη εξομολογήθηκε ότι «όταν συνειδητοποίησα στον καναπέ, πόσους ανθρώπους έχουμε “χάσει”… ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικά…».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αγγελική Λάμπρη

Η Αγγελική Λάμπρη τη Δευτέρα (29/12) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Η ηθοποιός στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στο reunion της αγαπημένης σειράς «Παρά Πέντε», το οποίο προβλήθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή καλλιτέχνις στο θρυλικό σίριαλ του MEGA είχε υποδυθεί με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο της «Αγγέλας Ιωακειμίδου».

Μιλώντας για το reunion, η Αγγελική Λάμπρη εξήγησε πως: «Μου το είπε ο Γιώργος κάποια στιγμή και “έμεινα”. Γιατί είναι κάτι το οποίο τον παρακαλούσαμε όλοι για χρόνια, γιατί περνούσαμε τόσο ωραία και θα ήταν ωραία να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος! Βέβαια, του λέγαμε να γράψει μία ταινία και ήταν απόλυτος. Οπότε θεωρήσαμε ότι τελείωσε και κάποια στιγμή είπε για το reunion και λες: “Ώπα, τι έγινε;”».

«Στα γυρίσματα ήταν το περίεργο, γιατί λες “τώρα, θα πάω να κάνω κάτι, έναν ρόλο που…”. Σε πληροφορώ ότι κατευθείαν “μπήκαμε”. Πάρα πολύ γρήγορα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ήταν μαγικό για όλους μας! Σκεφτόμασταν, “τώρα πώς θα είναι;”, και ήταν σαν είναι από τότε μία συνέχεια», συνέχισε η ηθοποιός.

Σχετικά με τους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί στη σειρά και πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή, η Αγγελική Λάμπρη είπε ότι: «Θα σου πω ότι όταν συνειδητοποίησα στον καναπέ, πόσους ανθρώπους έχουμε “χάσει”, γιατί το συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή, ήταν πάρα πολύ βαρύ. Ήταν πολύ δύσκολο συναισθηματικά… Εγώ έχω χάσει και τον μπαμπά μου πριν από τρία χρόνια και εκείνη την ώρα λίγο κατέβασα… Ήταν δύσκολο, είναι οικογένεια!».

