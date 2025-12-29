Κατερίνα Καινούργιου για Μαίρη Συνατσάκη: «Είχε δίκιο, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει – Δεν είχα τον πρώτο λόγο στην εκπομπή»

Η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster στο Youtube, και εκεί αναφέρθηκε στον λόγο που πριν από περίπου τρία χρόνια είχε κάνει unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram. Στην «Super Κατερίνα» προβλήθηκε το συγκεκριμένο απόσπασμα την Δευτέρα (29/12), με την οικοδέσποινα της εκπομπής να δίνει τη δική της απάντηση.

Η Κατερίνα Καινούργιου συμφώνησε ότι αυτό που είχε γίνει τότε στην εκπομπή της ήταν άσχημο, εξηγώντας παράλληλα ότι εκείνη την εποχή δεν είχε εκείνη τον πρώτο λόγο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το βίντεο που είχε παίξει στο «Super Κατερίνα» και αφορούσε την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη, δεν το είχε δει πριν προβληθεί, και ότι είχε ενοχληθεί με την κίνηση των συνεργατών της, κάτι που η ίδια το είχε εκφράσει.

Μιλώντας για το θέμα, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι: «Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι που είπε για την εκπομπή. Είχε δίκιο η Μαίρη! Πραγματικά, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο, πάνε τρεισήμισι χρόνια αν δεν κάνω λάθος, και να έχω πάθει σοκ».

Συνεχίζοντας, η Κατερίνα Καινούργιου είπε πως: «Ένας παρουσιαστής γενικότερα, φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπήρχε και μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα και τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής και δεν είχα εγώ τον πρώτο λόγο.

Κακώς, θα μου πεις: “Κατερίνα μου παρουσιάστρια δεν είσαι;”. Κακώς, συμβαίνει και συμβαίνει σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής που βλέπει όλα τα βίντεο πριν παίξουν. Εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω. Αν υπάρχει κάποιος μπράβο του, τι να πω; Στην προηγούμενη κατάσταση λοιπόν που υπήρχε, δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά».

«Επικράτησε ένας χαμός εδώ μετά»

Επιπλέον, εξήγησε ότι: «Θυμάμαι την συγκεκριμένη ημέρα, η μόνη ενημέρωση που είχα για το θέμα ήταν ότι έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για την εγκυμοσύνη της Μαίρης Συνατσάκη. Αυτό. Και ξαφνικά βλέπω στον αέρα να παίζει αυτό το πράγμα. Παθαίνω σοκ, έχω ασπρίσει και λέω: “Τι είναι αυτό τώρα;”. Υπήρχε μια διαφωνία με την τότε από πάνω συνθήκη, ότι “αυτό θέλω, αυτό θα παίξει”. Έτσι ήταν τότε, αποφάσιζαν εκείνοι. Εντάξει, με βοήθησαν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχει να κάνει, απλά έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη.

Στα οποία σίγουρα φταίω γιατί δεν είχα πατήσει πόδι, αλλά το συγκεκριμένο ήταν από αυτά που δεν είχα αντιληφθεί ότι θα γίνουν. Βγαίνοντας λοιπόν στον αέρα, έχω πάθει σοκ, είχε δίκιο η κοπέλα και λέω ότι είναι ό,τι πιο άβολο πραγματικά έχει γίνει ποτέ!».

«Προσπαθήσαμε λίγο να το μπαλώσουμε… Πραγματικά προσπάθησα και εγώ να βάλω λίγο τον εαυτό μου, να με ρωτήσουν για κάποιον πρώην, που μου έχει συμβεί βέβαια, και να είμαι λίγο αμήχανη. Αλλά από εκεί και πέρα προσπάθησα να συνεχίσω κανονικά. Επικράτησε ένας χαμός εδώ μετά. Το λάθος έγινε τότε, προσπάθησα στον αέρα να δείξω ότι έχω ενοχληθεί.

Ξέρετε, πολλές φορές τσακωνόμουν με την τότε συνθήκη, πολύ. Το θέμα είναι βρε Μαίρη μου, αυτό με στεναχώρησε, γιατί όλο αυτό τριάμισι χρόνια μετά, ενώ σε αυτά τα χρόνια θα μπορούσες να μου έχεις στείλει ένα μήνυμα, να είχες βγει να το είχες πει…

Τώρα που είμαι και εγώ στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης μου, και έχεις νιώσει πώς είναι να σε στεναχωρούν στην εγκυμοσύνη σου, εφόσον το είχα κάνει. Για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster, να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα λοιπόν αυτό, είναι πολύ χειρότερο. Το αφήνω εδώ, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να “χτυπήσει” εμένα, δικαίωμά της!», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.