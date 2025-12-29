Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες» – Η τρυφερή αναφορά στην εγκυμοσύνη της

Η Κατερίνα Καινούργιου σε λίγους μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά της το πρώτο της μωρό, την κόρη της. Η παρουσιάστρια φαίνεται πως διανύει την καλύτερη φάση της ζωής της, ενώ μοιράζεται διάφορες στιγμές από το «ταξίδι» της στη μητρότητα με τους τηλεθεατές της και τους ακολούθους της στο Instagram. Ύστερα από ένα μικρό διάλλειμα, λόγω των Χριστουγέννων, η «Super Κατερίνα» επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Στην έναρξη της εκπομπής, η ευτυχισμένη μέλλουσα μητέρα κοίταξε το μόνιτορ και παρατήρησε το πόσο φούσκωσε αυτές τις ημέρες η κοιλίτσα της, ενώ ανέφερε πως μπήκε στον έκτο μήνα.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε ότι: «Εδώ είμαστε, live. Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πω πω φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες, βλέπω τον εαυτό μου στο μόνιτορ».

«Στον καθρέφτη δεν κοιτάζομαι και τόσο πολύ, κατάλαβες, θα κάνω ένα λίγο στο πλάι. Αλλά βλέποντάς το τώρα… Λέω, κοίτα πώς φούσκωσα μέσα σε λίγες μέρες. Εντάξει, τώρα είμαστε έξι μηνών. Είμαι στον έκτο μήνα, οπότε λογικό είναι. Τώρα έχω μπει, αλλά είναι ουσιαστικά τρεισήμισι μήνες ακόμα», εξήγησε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.