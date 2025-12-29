«The Devil Wears Prada 2»: Ρεκόρ προβολών για το πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας – Λίστα με τα πιο δημοφιλή τρέιλερ

  • Το teaser διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το σίκουελ του «The Devil Wears Prada» έγραψε ιστορία τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας 181,5 εκατομμύρια προβολές σε μόλις 24 ώρες και αναδεικνύοντας το πιο δημοφιλές τρέιλερ της χρονιάς.
  • Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την ταινία «The Devil Wears Prada 2» να αναμένεται στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026 με νέες προσθήκες στο καστ, όπως η Lady Gaga.
  • Η εταιρεία ανάλυσης WaveMetrix επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το δημοφιλέστερο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών, με περίπου το ένα τρίτο των προβολών να προέρχεται από τους λογαριασμούς της Αν Χάθαγουεϊ στα κοινωνικά δίκτυα.
Νίκος Παγουλάτος

Media

Το teaser διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το σίκουελ της ταινίας «The Devil Wears Prada» έγραψε ιστορία τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας το εντυπωσιακό νούμερο των 181,5 εκατομμυρίων προβολών σε μόλις 24 ώρες.

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές τρέιλερ της χρονιάς, αφήνοντας πίσω του βίντεο μεγάλων παραγωγών όπως των «Moana» (160 εκατ. προβολές) και «Lilo & Stitch» (149 εκατ. προβολές).

Η επιστροφή των Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ μονοπώλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, με την εταιρεία ανάλυσης WaveMetrix να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το δημοφιλέστερο τρέιλερ κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.

Κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου, την ημέρα των 43ων γενεθλίων της Χάθαγουεϊ, η οποία το μοιράστηκε επίσης στα δικά της κοινωνικά δίκτυα και περίπου το ένα τρίτο των προβολών προέρχεται από τους λογαριασμούς της, στο Instagram, το TikTok και το Facebook.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anne Hathaway (@annehathaway)


Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα τρέιλερ της λίστας αφορούν σίκουελ ή γνωστά franchise. Εξαίρεση αποτελεί η πρωτότυπη παραγωγή «Michael», η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Τζαφάρ.

Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Μαΐου 2026, με τη Μέριλ Στριπ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Miranda Priestly σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή.

Στο πλευρό της θα πρωταγωνιστήσουν επίσης οι Έμιλι Μπλαντ, Στάνλεϊ Τούτσι, Τίμπορ Φέλντμαν και Τρέισι Τομς ενώ στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ο Κένεθ Μπράνα, η σούπερ σταρ Lady Gaga και οι Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Μπι Τζέι Νοβάκ, Πολίν Σαλαμέ και Σιμόν Άσλεϊ.

Στο τιμόνι της παραγωγής επιστρέφει η αρχική δημιουργική ομάδα, με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ, τη σεναριογράφο Αλίν Μπρος Μακένα και την παραγωγό Κάρεν Ρόζενφελτ να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Η λίστα με τα πιο δημοφιλή τρέιλερ σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης Wavemetrix είναι:

  1. «The Devil Wears Prada 2» — 181,5 εκατ.
  2. «Moana» — 161,2 εκατ.
  3. «Lilo & Stitch» — 149,4 εκατ.
  4. «The Fantastic Four: First Steps» — 144,1 εκατ.
  5. «Toy Story 5» — 133,6 εκατ.
  6. «Avatar: Fire and Ash» — 127,6 εκατ.
  7. «Zootopia 2» — 125,6 εκατ.
  8. «The Odyssey» — 121,4 εκατ.
  9. «Michael» — 113,9 εκατ.
  10. «Wicked: For Good» — 113 εκατ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

