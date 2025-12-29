Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ πιο εύκολη – «Η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει λύσεις στα προβλήματά σας»

Σύνοψη από το

  • Στις 29 Δεκεμβρίου, η ζωή τριών ζωδίων γίνεται πολύ πιο εύκολη, καθώς «μένουν αλώβητοι απ’ την αρνητικότητα γύρω τους».
  • Πρόκειται για τους Παρθένους, τους Ζυγούς και τους Ιχθύες, για τους οποίους η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει τη διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται να συμβεί κακό.
  • Η Σελήνη στον Ταύρο στηρίζει τη συναισθηματική σταθερότητα και την ήρεμη επίλυση προβλημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια και την άνεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

29 Δεκεμβρίου: ΗΗ ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ πιο εύκολη
Φωτογραφία: Pexels

Μετά τις 29 Δεκεμβρίου 2025, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για τρία ζώδια. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, όλοι μας αντιδρούμε πολύ θετικά όταν κάποιος μας λέει ότι “όλα θα πάνε καλά”. Αυτή η φράση απευθύνεται στο παιδί μέσα μας, εκείνο που θέλει μια διαβεβαίωση ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε ένα ευτυχισμένο τέλος.

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη τον Ιανουάριο του 2026 – «Το νέο έτος μπαίνει με το δεξί»

Για τρία ζώδια, αυτή η μέρα φέρνει αυτήν ακριβώς τη διαβεβαίωση και επιβεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Ταύρο, δεν πρόκειται να συμβεί κακό. Σίγουρα μπορεί να συμβαίνουν άσχημα πράγματα γύρω μας, αλλά εμείς θα περάσουμε τη μέρα αυτή ανενόχλητοι και αλώβητοι.

Η Σελήνη στον Ταύρο στηρίζει τη συναισθηματική σταθερότητα και την ήρεμη επίλυση προβλημάτων. Αναδεικνύει την ασφάλεια και ενισχύει την άνεση και την αξιοπιστία. Δεν φτάσαμε μέχρι εδώ για το τίποτα. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη, και όλα θα πάνε καλά. Χαμογελάστε οπότε!

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα σημαντικό δώρο από το σύμπαν – «Γίνεστε πιο σοφοί απ’ τα λάθη του παρελθόντος»

Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ πιο εύκολη από σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2025

  • Παρθένος,
  • Ζυγός,
  • Ιχθύες

Παρθένος

Η Σελήνη στον Ταύρο σας δείχνει ότι κάτι που σας απασχολούσε έντονα λύνεται από μόνο του στο παρασκήνιο. Δεν είστε πια τόσο δεμένοι με το αποτέλεσμα όσο ήσασταν παλαιότερα, και μόνο εσείς γνωρίζετε πόσο κουραστική ήταν αυτή η προσκόλληση.

Η 29η Δεκεμβρίου σας φέρνει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης, Παρθένοι. Δεν αυτομαστιγώνεστε πλέον για όσα δεν προλάβατε να κάνετε μέσα στη χρονιά. Κάνατε πολλά – και προς το παρόν, αυτό είναι αρκετό.

Τα 4 ζώδια γίνονται «μαγνήτες» οικονομικής ευημερίας όλο το 2026 – «Τέλος η στασιμότητα, προσελκύετε χρήματα και τύχη»

Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, αυτή η σεληνιακή διέλευση σας κάνει να πιστεύετε βαθιά ότι όλα θα πάνε καλά. Έχετε φτάσει μέχρι εδώ και δεν δείχνετε σημάδια επιβράδυνσης. Πραγματικά, όλα είναι καλά στον κόσμο σας, Παρθένοι.

Ζυγός

Κάτι που σας βάραινε έντονα το μυαλό μπαίνει επιτέλους σε δεύτερη μοίρα, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο σας προσφέρει ένα αίσθημα ηρεμίας και ασφάλειας. Μια παρεξήγηση ξεκαθαρίζει, μάλιστα με απόλυτα φυσικό τρόπο. Αυτό σας κάνει να νιώθετε πως, τελικά, όλα είναι καλά.

Αυτό το συναίσθημα δεν πρέπει να υποτιμάται, γιατί όλοι θέλουμε ένα τέτοιο τέλος με χαμόγελο. Ο θόρυβος στη ζωή σας σωπαίνει και όλα μοιάζουν απλά και ήρεμα. Στις 29 Δεκεμβρίου, κλείνετε ένα κεφάλαιο και ετοιμάζεστε να ανοίξετε ένα εντελώς νέο κύκλο.

Η σταθερότητα που αισθάνεστε είναι πραγματική και δυναμώνει. Η αμφιβολία είναι μέρος της ζωής, όμως δεν χρειάζεται να τη θρέφετε, Ζυγοί. Αφήστε τα πράγματα να είναι καλά και εύκολα.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Ταύρο σας βοηθά να δείτε ότι η ζωή δεν είναι τόσο δύσκολη όσο την έχετε κάνει να φαίνεται, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Σίγουρα έχετε περάσει πολλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει έτσι για πάντα, Ιχθύες.

Η 29η Δεκεμβρίου σας δείχνει ότι ό,τι σας έφερε μέχρι εδώ είναι ακριβώς αυτό που θα σας βοηθήσει να περάσετε στην επόμενη φάση, και στην επόμενη. Η ζωή είναι καλή, και πάντα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι για εσάς, Ιχθύες, όλα θα είναι καλά.

Αποδεχτείτε τη θετικότητα που υπάρχει εδώ και τώρα. Δεν χρειάζεται να παλέψετε με τίποτα αυτή τη στιγμή. Η ζωή γίνεται πιο εύκολη, και έχετε το δικαίωμα να το εμπιστευτείτε. Έχετε το δικαίωμα να ζήσετε τη στιγμή και να την αγαπήσετε.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση η γρίπη Α: Συναγερμός για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες

Έμφραγμα: 4 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο – Τι ισχύει για τις τράπεζες

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και την Παρασκευή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:05 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ο σύντροφός της κρατούσε ένα μυστικό που την σόκαρε – «Είχε φτιάξει λίστα με όσα τον ενοχλούν πάνω μου»

Μια γυναίκα δανείστηκε το iPad του φίλου της, όταν έπεσε πάνω σε κάτι που την άφησε άφωνη. Δια...
08:31 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Συνταγή για το τέλειο ορεκτικό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Συνταγή για στριφτές μπουκίτσες με σφολιάτα, τυρί  και μπέικον. Είναι το ορεκτικό των γιορτών ...
06:15 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν την αρκούδα σε 15 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: Ιχθύες, οτιδήποτε είναι αληθινό θα παραμείνει

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα