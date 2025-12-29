Γιώργος Μαζωνάκης: Βροχή μηνύσεων προαναγγέλλουν οι δικηγόροι του – «Πιθανόν να υπάρξει και δεύτερη καταγγελία σε βάρος του»

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος, μετά τη σε βάρος του μήνυση που υπέβαλε ο νεαρός καλλιτέχνης Στέφανος Παπαδόπουλος, κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις στο πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ήδη, ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει δηλώσει ότι θα καταθέσει μήνυση για εκβιασμό. Ετσι, ενώ, τις τελευταίες ώρες ενισχύονται οι φήμες ότι θα υπάρξει και δεύτερη καταγγελία σε βάρος του Γ. Μαζωνάκη, πηγές από το περιβάλλον του υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής θα βγει στην αντεπίθεση και θα ακολουθήσει τη νομική οδό, προκειμένου να αποκατασταθεί το όνομά του.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, δικηγόρο του νεαρού τραγουδιστή Στ. Παπαδόπουλου, θεωρείται θέμα χρόνου να κατατεθεί νέα μήνυση από δεύτερο πρόσωπο -έναν μουσικό- σε βάρος του δημοφιλούς τραγουδιστή.

«Εχω λάβει γνώση ότι, τις πρώτες ημέρες του 2026 πιθανότατα, θα υπάρξει και δεύτερη καταγγελία από έναν άλλο μουσικό, ο οποίος θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αποδίδοντάς του πολύ βαρύτερες κατηγορίες σε σχέση με την πρώτη υπόθεση. Από όσο γνωρίζω, ο μουσικός που θα κινηθεί νομικά εναντίον του τραγουδιστή μιλά με τον εντολέα μου, Στέφανο Παπαδόπουλο, όλο αυτό το διάστημα και από ό,τι μου έχει μεταφερθεί, σύντομα θα προβεί σε μήνυση», δηλώνει στη Realnews ο Αλ. Παπαϊωαννίδης. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, του έχει ήδη ζητηθεί να τον εκπροσωπήσει νομικά.

Σύμφωνα με τον Αλ. Παπαϊωαννίδη και βάσει της μέχρι τώρα ενημέρωσης που έχει λάβει από τον δεύτερο μουσικό, οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές, ενώ υπάρχουν και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Γ. Μαζωνάκη.

«Καλοστημένο σχέδιο»

Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του δημοφιλούς τραγουδιστή επιμένει ότι σε αυτή την αντιπαράθεση ο Γ. Μαζωνάκης είναι το θύμα ενός καλοστημένου σχεδίου, ενώ μέσω του δικηγόρου του, ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να φτάσει τη διαμάχη στα άκρα και να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος του νεαρού τραγουδιστή που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», ο Γ. Μαζωνάκης εδώ και δύο εβδομάδες προετοιμάζει τις κινήσεις του, ώστε όταν κατατεθούν οι προαναγγελθείσες μηνύσεις, τα επιχειρήματά του να είναι πλήρως τεκμηριωμένα.

Παράλληλα, όμως, ο γνωστός καλλιτέχνης προετοιμάζεται να απαντήσει διά της δικαστικής οδού στις ενέργειες επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζόταν την περασμένη σεζόν, ο οποίος κατέθεσε εξώδικο εναντίον του για χρήματα που οφείλει ο Γ. Μαζωνάκης στον ίδιο.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Γιώργος Μερκουλίδης, έχει δηλώσει ότι τα οφειλόμενα φτάνουν τα 200.000 ευρώ. Όπως υποστήριξε, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 δόθηκαν χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες του καλλιτέχνη, όπως για τη φύλαξή του, για την οικιακή βοηθό του, αλλά και για αγορές ρούχων από το Παρίσι, τα οποία κόστισαν περί τα 40.000 ευρώ.

«Από εδώ και πέρα, σε περίπτωση που η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη προχωρήσει σε μηνύσεις, τότε και εμείς από την πλευρά μας θα απαντήσουμε επίσης με μηνύσεις για να δικαιωθούμε σε νομικό επίπεδο, αλλά και για να επιστραφούν τα χρήματα στον εντολέα μου από τον τραγουδιστή», δηλώνει στην «R» ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Γ. Μερκουλίδης.

Ηδη, ο επιχειρηματίας έχει στείλει εξώδικο στον τραγουδιστή από την προηγούμενη Παρασκευή, όταν κλήθηκε από το Τμήμα Εκβιαστών να δώσει εξηγήσεις γιατί, σύμφωνα με γραπτά μηνύματα, τα οποία κατατέθηκαν, εμφανίζεται να ζητά χρήματα από τον Γ. Μαζωνάκη. Ο επιχειρηματίας τόνισε στους αστυνομικούς ότι είχε δανείσει χρήματα στον τραγουδιστή, αν και δεν υπήρχε γραπτή συμφωνία μεταξύ τους.

«Ηταν επιλογή του»

Για την καταγγελία του Στ. Παπαδόπουλου, ο δικηγόρος αποσαφηνίζει ότι ο 21χρονος ήταν επιλογή του καλλιτέχνη και όχι του επιχειρηματία. «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου δεν έχει καμία σχέση με τον 21χρονο καταγγέλλοντα. Ο νεαρός τραγουδιστής που έκανε την καταγγελία κατά του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν επιλογή των συνεργατών του και δεν είχε σχέση με το νυχτερινό κέντρο. Η επιλογή του νεαρού έγινε από το στενό επιτελείο του Γιώργου Μαζωνάκη και μέσω αυτού ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος τραγουδιστής», δηλώνει στην «R» ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Γ. Μερκουλίδης και υπογραμμίζει πως ο εντολέας του ήταν ο μοναδικός επιχειρηματίας που στάθηκε στο πλευρό του καλλιτέχνη στην περιπέτεια που είχε τους προηγούμενους μήνες με την οικογένειά του, η οποία κατέληξε στη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.