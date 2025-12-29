Οι αθλητικές μεταδόσεις 29/12/2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/12/2025):

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Ανδρών Χάντμπολ ανδρών

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Γυναικών 2025 Μπάσκετ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Αίγυπτος Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 ΕΡΤ 3 Sports Ζιμπάμπουε-Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Ίπσουιτς EFL Championship

20:15 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτο – Άβες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Κρεμόνα Lega Basket Serie A

21:00 Ε21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:00 ΕΡΤ 3 Sports Κομόρες-Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Πρέστον EFL Championship

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Τζένοα Serie A

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

