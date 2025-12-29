Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Ινδονησία – 16 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

  • Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ενημέρωσε στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.
  • Η τραγωδία εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή το βράδυ στη Μανάντο, με πολλά από τα θύματα να βρεθούν στα δωμάτιά τους. Όπως εξήγησε στέλεχος, «ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.
  • Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, ενώ οι θανατηφόρες πυρκαγιές δεν είναι σπάνιες στην Ινδονησία.
Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», συνόψισε ο Τζίμι Ροτινσούλου αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή το βράδυ στη Μανάντο.

Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, διευκρίνισε. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε. Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, τους μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, σημείωσε ακόμη ο Τζίμι Ροτινσούλου.

 

 

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές δεν είναι σπάνιες στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με πάνω από 17.000 νησιά.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα άφησε πίσω 22 νεκρούς.

Το 2023, τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.

