MLRS: Ο «σατανάς του Αιγαίου» δοκιμάζεται στα σύνορα Βόρειας με Νότιας Κορέας – Ο τρόμος της Άγκυρας

Το αυτοκινούμενο πυραυλικό σύστημα MLRS M270 ή ΠΕΠ (Πολλαπλός Εκτοξευτής Πυραύλων) όπως το αποκαλεί ο Στρατός Ξηράς, αποτελεί τον εφιάλτη της Άγκυρας. Ο «σατανάς του Αιγαίου» είναι εγκατεστημένος στα νησιά του ανατολικού Αιγαίο και αποτελεί τον μεγαλύτερο τρόμο σε όποιον προσπαθήσει να τα απειλήσει. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εγκατέστησαν την αναβαθμισμένη του έκδοση στην Κορέα, στα σύνορα με την Βόρεια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Στρατός των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι το Charlie Battery, 1ο Τάγμα, 38ο Σύνταγμα Πυροβολικού Πεδίου, ολοκλήρωσε την πρώτη βολή του M270A2 MLRS (Σύστημα Πολλαπλής Εκτόξευσης Ρουκετών) στη Νότια Κορέα στο Στρατόπεδο Casey στις 11 Δεκεμβρίου. Η δοκιμή υπογραμμίζει μια σημαντική αναβάθμιση της ισχύος πυρός μεγάλου βεληνεκούς και των δυνατοτήτων αποτροπής για τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Κορεατική Χερσόνησο.

Ο Στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2025 ότι η Πυροβολαρχία Charlie, 1ου Τάγματος, 38ου Συντάγματος Πυροβολικού Πεδίου, που υπάγεται στην 210η Ταξιαρχία Πυροβολικού Πεδίου, εκτέλεσε με επιτυχία την πρώτη άσκηση με πραγματικά πυρά του Συστήματος Πολλαπλών Εκτοξεύσεων Ρουκετών M270A2 σε έδαφος της Νότιας Κορέας. Η άσκηση, που διεξήχθη στο Στρατόπεδο Casey νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σηματοδοτεί το ντεμπούτο του εκσυγχρονισμένου συστήματος πυραυλικού πυροβολικού του Στρατού σε ένα περιβάλλον εμπροσθοπορείας, υπογραμμίζοντας μια ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση των πυρών ακριβείας και της ετοιμότητας σε όλες τις Δυνάμεις των ΗΠΑ στην Κορέα.

Το M270A2 είναι η πιο προηγμένη διαμόρφωση του συστήματος πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MLRS), σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συγκρούσεων υψηλής έντασης επόμενης γενιάς. Αναπτύχθηκε από την Lockheed Martin στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των συστημάτων ακριβείας μεγάλης εμβέλειας (LRPF) του Αμερικανικού Στρατού, το M270A2 ενσωματώνει δυνατότητες αιχμής που ενισχύουν σημαντικά τη φονικότητα, την επιβιωσιμότητα και την ενσωμάτωση στο πεδίο της μάχης σε σχέση με την προηγούμενη παραλλαγή M270A1.

Η Ελλάδα διαθέτει 36 πυροβολαρχίες της έκδοσης Μ270Α0, τις οποίες έχει εγκατεστημένες στον Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μία από τις πιο σημαντικές αναβαθμίσεις είναι η ενσωμάτωση του Κοινού Συστήματος Ελέγχου Πυρός (CFCS), μιας ψηφιακής αρχιτεκτονικής που ευθυγραμμίζει τον εκτοξευτή με το νεότερο M142 HIMARS και επιτρέπει τη συμβατότητα με μελλοντικά πυρομαχικά ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στο M270A2 να εκτοξεύει όχι μόνο τους τυπικούς πυραύλους GMLRS, αλλά και τους εκτεταμένου βεληνεκούς καθοδηγούμενους MLRS (ER GMLRS), με βεληνεκές έως και 150 χιλιόμετρα, και τον επερχόμενο πύραυλο ακριβείας (PrSM), ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 χιλιόμετρα σε βεληνεκές βάσει των περιορισμών της Συνθήκης INF που δεν δεσμεύουν πλέον τις ΗΠΑ.

Συνολικά, το M270A2 μπορεί να μεταφέρει και να εκτοξεύσει 12 πυραύλους κλάσης GMLRS ή 2 PrSM ανά φόρτωση ατρακτιδίου, προσφέροντας καταστροφική ισχύ πυρός τόσο σε ρόλους κορεσμού όσο και σε ρόλους ακριβείας. Σε σύγκριση με τους προκατόχους του, η έκδοση A2 διαθέτει επίσης μια πλήρως ανασχεδιασμένη θωρακισμένη καμπίνα με βελτιωμένη προστασία πληρώματος, σύγχρονα συστήματα απεικόνισης και αναβαθμισμένα εξαρτήματα αυτοκινήτου για βελτίωση της κινητικότητας και της αξιοπιστίας σε αυστηρό ή αμφισβητούμενο έδαφος.

Αυτή η αναβάθμιση στις δυνατότητες αντιμετωπίζει άμεσα τις επιχειρησιακές προκλήσεις που θέτουν οι οχυρωμένες θέσεις της Βόρειας Κορέας, οι διασκορπισμένες μονάδες πυροβολικού και οι επεκτεινόμενες πυραυλικές δυνάμεις. Η ανάπτυξη του M270A2 στέλνει ένα άμεσο, αλάνθαστο μήνυμα από την Ουάσινγκτον στην Πιονγιάνγκ: οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διεξάγουν επιχειρήσεις βαθέος πλήγματος εναντίον στόχων υψηλής αξίας με απαράμιλλη ταχύτητα, ακρίβεια και βιωσιμότητα. Σηματοδοτεί επίσης στους συμμάχους στη Σεούλ ότι οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στην ολοκληρωμένη αποτροπή, υποστηριζόμενη από την πιο σύγχρονη τεχνολογία πυρών ακριβείας που διατίθεται.

Ένα μήνυμα που η Ουάσιγκτον στέλνει και στην Αθήνα, με την πρόταση για την αναβάθμιση των 36 ελληνικών πυροβολαρχιών σε έκδοση Α2, μαζί μάλιστα με φόρτο βλημάτων.

Όπως έχουμε πρώτοι και πολλές λεπτομέρειες αποκαλύψει στο enikos.gr, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει στον Ελληνικό Στρατό την την αναβάθμιση μεγάλου μέρους των συστημάτων MLRS που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, στην οποία περιλαμβάνεται και η δημιουργία κέντρου διεθνούς υποστήριξης του συστήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την απόκτηση και των HIMARS.

Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές στο enikos.gr, η πρόταση που κατέθεσαν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) περιλαμβάνει την αναβάθμιση 15 MLRS Μ270 σε έκδοση Α2. Την διατήρηση 6 Μ270 στην υπάρχουσα έκδοση Α0, ώστε να πάρουν ως «προίκα» το σύνολο των πυραύλων από το απόθεμα του Ελληνικού Στρατού, που είναι πολύ μεγάλο. Σε ό, τι αφορά τα υπόλοιπα παλαιά 15, οι Αμερικανοί – και η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, τα αγοράζουν και τα αντικαθιστούν με HIMARS M142.

Τα HIMARS εν αντιθέσει με τα ερπυστριοφόρα Μ270 είναι τροχοφόρα 6Χ6 και μπορούν να μεταφερθούν σε νησιά του Αιγαίου ακόμη και με C-130. Φέρουν τον μισό φόρτο βλημάτων εν σχέσει με τα Μ270, ωστόσο εκτοξεύουν τα ίδια βλήματα με τα αναβαθμισμένα Μ270 A2 ενώ παρέχουν ευελιξία, γρήγορη ανάπτυξη και ταχεία εκτέλεση πυρών.

Η πρόταση, όπως έχουμε αναφέρει από τον περασμένο Μάιο στο enikos.gr, περιλαμβάνει την άμεση παραχώρηση 3 συστημάτων HIMARS για την εκπαίδευση των πληρωμάτων, γρήγορη παράδοση των HIMARS ενώ σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των 15 MLRS, αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί το σύνολο των εργασιών, για να επιστρέψουν στην Ελλάδα σταδιακά έπειτα από 30 μήνες.

Το κόστος αναβάθμισης των 15 Μ270 σε Α2, της προμήθειας HIMARS και μεγάλου όγκου πυραύλων ανέρχεται σε περίπου 565 εκατ. ευρώ, ενώ προσφέρεται συμπαραγωγή ελληνικών εταιρειών κατά 25% στην διεθνή παραγωγή συστημάτων των Μ270.

Στα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης οι Αμερικανοί προτάσσουν το γεγονός διαλειτουργικότητας με τα F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας και τα F-35 τα οποία θα ενταχθούν το 2030 στο ελληνικό οπλοστάσι, που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να λειτουργούν ως ενιαία συστήματα. Δηλαδή, θα μπορούν για παράδειγμα να εντοπίζουν έναν στόχο τα F-35, να μεταφέρουν τα δεδομένα στα MLRS ή τα HIMARS κι εκείνα να προβαίνουν σε χτύπημα.