Τέλος χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας: Προθεσμία έως την Τετάρτη για 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων – Γιατί δεν θα δοθεί παράταση

  • Τέλος χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να τα πληρώσουν έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.
  • Δεν θα δοθεί παράταση, ενώ από την Πέμπτη όσοι δεν έχουν πληρώσει θα αντιμετωπίσουν κλιμακωτά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της αξίας τους.
  • Η πληρωμή γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ακινησίας για όσους δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026.
Περισσότεροι από 2,5 ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να πληρώσουν έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Από την Πέμπτη και μετά, όσοι δεν τα έχουν πληρώσει θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα, με εξαίρεση όσους προχωρήσουν σε ηλεκτρονική ακινησία του οχήματός τους ενώ δεν τίθεται θέμα παράτασης.

Φέτος τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι κλιμακωτά και θα φτάνουν ακόμη και το 100% της αξίας τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν καταβάλουν εγκαίρως τα τέλη. Δηλαδή:

  • Εάν η πληρωμή των τελών γίνει εντός Ιανουαρίου τότε ο υπόχρεος θα έχει  προσαύξηση +25% στο ποσό που καλείται να πληρώσει.
  • Εάν η καταβολή των τελών γίνει τον Φεβρουάριο, τότε ο υπόχρεος θα έχει προσαύξηση +50% στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει.
  • Εάν η καταβολή των τελών γίνει από τον Μάρτιο και μετά, τότε θα έχει μια προσαύξηση +100% στο ποσό που καλείται να πληρώσει.

Η πληρωμή βήμα – βήμα

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη συνέχεια να επιλέξουν με ποιον τρόπο θέλουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή με ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν κωδικούς taxisnet.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσουν κωδικούς taxisnet το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι μέσω e-banking να δηλώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

  • ATM ή APS: Να σαρώσουν το QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και  να ολοκληρώσουν τη πληρωμή των τελών  βήμα-βήμα.
  • Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Να εξοφλήσουν τα τέλη  με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Ηλεκτρονική ακινησία

Οι πολίτες που δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν το αυτοκίνητό τους σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την Εφορία.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

  • ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,
  • τα στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου,
  • η δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Και από τον Απρίλιο του 2026 και μετά  δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα για όσους θελήσουν  να άρουν προσωρινά την ακινησία του οχήματος

