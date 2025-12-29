Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στην Αθήνα – Εντοπίστηκε γυναίκα να οδηγεί πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ

Εντατικούς ελέγχους για αλκοόλ πραγματοποίησαν και το βράδυ της Κυριακής κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί. Έντεκα άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ όπου τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.

