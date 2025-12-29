Αυστραλία: Ο Αλμπανέζι ανακοίνωσε έρευνα για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ και μέτρα κατά του αντισημιτισμού

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, που συστάθηκε μετά τη μαζική σφαγή στην παραλία Μπόνταϊ, θα εξετάσει εάν οι αρχές θα μπορούσαν να είχαν λάβει πρόσθετα μέτρα για να αποτρέψουν την τρομοκρατική επίθεση.

Η έρευνα θα αξιολογήσει επίσης κατά πόσο οι ισχύοντες νόμοι ή τα κενά στην πληροφόρηση εμπόδισαν την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας να δράσουν ενάντια στους φερόμενους δράστες, έναν πατέρα και γιο, που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν εμπνευστεί από την εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Στη μαζική επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά στην περίφημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, γεγονός που σόκαρε μια χώρα με αυστηρούς νόμους περί όπλων και πυροδότησε συζητήσεις για ενίσχυση των ελέγχων και αυστηρότερη δράση κατά του αντισημιτισμού.

Οι οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών ζήτησαν τη Δευτέρα από τον Αλμπανέζι τη σύσταση βασιλικής επιτροπής, του πιο ισχυρού τύπου κυβερνητικής έρευνας, για να διερευνηθεί η αύξηση του αντισημιτισμού και τυχόν ανεπάρκειες της πληροφοριακής κοινότητας που συνδέονται με την επίθεση.

«Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει έως τώρα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως απάντηση στη σφαγή στην παραλία Μπόνταϊ δεν αρκούν. Μας οφείλετε απαντήσεις. Και οφείλετε στους Αυστραλούς την αλήθεια», αναφέρει ανακοίνωση των οικογενειών, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλμπανέζι, που δέχεται αυξανόμενη κριτική από αντιπάλους του για μη επαρκή δράση κατά της αύξησης του αντισημιτισμού, έχει αντισταθεί μέχρι τώρα στη σύσταση βασιλικής επιτροπής, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια έρευνα θα απαιτούσε χρόνια για να υποβάλει την τελική έκθεση.

«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να μην περιμένουμε χρόνια για απαντήσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτούνται», δήλωσε ο Αλμπανέζι στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τους όρους της ανεξάρτητης έρευνας για την επίθεση.

Η επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της τον Απρίλιο, και το Κοινοβούλιο θα επανέλθει το συντομότερο δυνατό την επόμενη χρονιά για να εξετάσει τυχόν νομοθετικές προτάσεις.

πηγή: Reuters, ΕΡΤ