Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Φλόριντα: «Το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί» – «Αγκάθι» το εδαφικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα για έναν νέο γύρο κρίσιμων συνομιλιών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» και ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο». Την άποψη αυτή συμμερίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, με τους δύο ηγέτες να τονίζουν ότι «το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί».

Τραμπ: «Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο»

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ζελένσκι «εξαιρετική». «Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%». «Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα κάναμε μεγάλη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα την κάναμε τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι πιθανώς θα βοηθούσε, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι είναι «ευπρόσδεκτος». «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές τον μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Τραμπ.

Σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο Πούτιν «συνεργάζεται με την Ουκρανία για να τον ανοίξει». «Είναι πολύ καλός από αυτή την άποψη και θέλει να τον δει ανοιχτό. Δεν τον έχει χτυπήσει με πυραύλους», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, ο Τραμπ απάντησε ότι «την κατάλληλη στιγμή» είναι πιθανή. «Ο Πούτιν θέλει να πραγματοποιηθεί», είπε, φαινομενικά αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση. «Μου το είπε με μεγάλη έμφαση, και τον πιστεύω».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σχολίασε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. «Ο Πούτιν ήταν πολύ γενναιόδωρος στην επιθυμία του να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει, συμπεριλαμβανομένης της «παροχής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων αγαθών σε πολύ χαμηλές τιμές», ξεκαθάρισε ο Τραμπ. «Ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, επειδή δεν θέλει να σταματήσει τους αγώνες και μετά να πρέπει να ξαναρχίσει», συμπλήρωσε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στο Ντονμπάς, ο Τραμπ απάντησε ότι το θέμα «παραμένει ανοιχτό, αλλά πλησιάζει πολύ στην επίλυση».

Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, στη συνέντευξη Τύπου ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο των 20 σημείων ειρήνης έχει «συμφωνηθεί κατά 90%». «Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

«Αγκάθι» το εδαφικό

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ντονμπάς – την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μαχών – ως «ανεπίλυτο» ζήτημα, αλλά δήλωσε ότι «πλησιάζουν πολύ» σε μια συμφωνία.

Έπειτα, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει «διαφορετική θέση» από τη Ρωσία όσον αφορά στο Ντονμπάς. «Πρέπει να σεβόμαστε το νόμο και τον λαό μας», καθώς και «το έδαφος που ελέγχουμε», είπε τονίζοντας ότι φυσικά η στάση μας είναι πολύ σαφής», προσθέτει. «Γι’ αυτό ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα».

Η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών:

Ζελένσκι: «Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση»

«Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για όλα τα θέματα και εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

«Συζητήσαμε όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης και επιτύχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Συζητήσαμε επίσης τη σειρά των περαιτέρω ενεργειών. Συμφωνούμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι καθοριστικές για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές».

I thank @POTUS Donald Trump for a great meeting. We had a substantive discussion on all issues, and we much appreciate the progress achieved by American and Ukrainian teams in recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner for their engagement and full… pic.twitter.com/cDAC2LFl6K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, προχώρησε σε ανάρτηση στο X.

Ο Ντμίτριεφ επεσήμανε τη δήλωση του Τραμπ ότι «ο Πούτιν θέλει την Ουκρανία να πετύχει» και μοιράστηκε βίντεο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ισχυριζόταν ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι όλος ο κόσμος εκτιμά τις προσπάθειες του Τραμπ και της ομάδας του για ειρήνη.

JUST IN: President Trump – “President Putin wants Ukraine to succeed” — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

The whole world 🌍 appreciates President Trump and his team’s peace efforts. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 28, 2025

Τραμπ και Ζελένσκι συνομίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν με τους ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν με τους ηγέτες της ΕΕ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη, ενώ ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε στο Telegram ότι θα προχωρήσει σε δηλώσεις μαζί με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Συμφωνήθηκε ότι εναπόκειται στη Ρωσία να επιδείξει αίσθημα ευθύνης και ανοιχτότητα στις διαπραγματεύσεις, αποδεικνύοντας μια γνήσια επιθυμία να επιτευχθεί η παύση των εχθροπραξιών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επαίνεσαν τον Τραμπ για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Τραμπ: Ο Πούτιν μιλά σοβαρά για την ειρήνη

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, τόνισε ότι ο Πούτιν «μιλά σοβαρά για την ειρήνη» παρά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. «Πιστεύω ότι και η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει μερικές πολύ ισχυρές επιθέσεις – και δεν το λέω αυτό με αρνητικό τρόπο», συμπλήρωσε.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν φερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν έχει κάποια προθεσμία και ότι τον ενδιαφέρει να τερματίσει τον πόλεμο.

Σχολίασε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν «μεγάλα οικονομικά οφέλη» για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. «Υπάρχει πολύ πλούτος που μπορεί να αποκτηθεί και υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για την Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζελένσκι: Όσον το δυνατόν πιο σύντομα ειρήνη

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία και ελπίζει ότι οι συνομιλίες θα «φέρουν την ειρήνη όσο το δυνατόν συντομότερα», λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το 90% ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, παραμένουν δύο βασικά αγκάθια: το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο και το καθεστώς ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Του ζητήθηκε να απαντήσει αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά δεν δεσμεύτηκε, λέγοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα.

Η υποδοχή του Τραμπ στον Ζελένκσι στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα:

⚡️Trump and Zelensky meet in Florida. pic.twitter.com/hSgoncPpTV — S2FUncensored (@S2FUncensored) December 28, 2025

Η επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν από τη συνάντηση με Ζελένσκι

Πριν ξεκινήσει η συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μόλις είχε μια «καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στην κύρια τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο και ότι οι δημοσιογράφοι είναι καλεσμένοι να παρευρεθούν.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι θα συνομιλήσουν και πάλι τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση του Αμερικανού ηγέτη με τον Ζελένσκι.

Οι δύο άνδρες μίλησαν στο τηλέφωνο για μία ώρα και 15 λεπτά, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. Είπε ότι η κλήση – η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών» – ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Ο Ουσάκοφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει «χωρίς καθυστέρηση» απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα πραγματοποιήσουν άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία απόψε, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.