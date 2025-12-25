Αυστραλία: Συνελήφθη 39χρονος για ανάρτηση στα social media με την οποία στήριζε τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Συνελήφθη ένας 39χρονος στην Αυστραλία καθώς φέρεται να ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα που στηρίζει τη μαζική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές και τοπικά μέσα, στην κατοικία του βρέθηκαν έξι νόμιμα όπλα, 4.000 φυσίγγια χωρίς ασφάλεια και αντισημιτικό υλικό.

Ο άνδρας, ο οποίος τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι είναι ο 39χρονος Μάρτιν Τόμας Γκλιν από το Περθ, κατηγορείται για πρόθεση φυλετικής παρενόχλησης, κατοχή ή μεταφορά απαγορευμένου όπλου και κακή φύλαξη όπλων ή σχετικού υλικού.

Σύμφωνα με αναφορές, στην ανάρτησή του στο διαδίκτυο, φέρεται να εξέφρασε «100% υποστήριξη» για τη μαζική επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια εβραϊκού φεστιβάλ στην παραλία Μπόνταϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι. Στο δικαστήριο, ο Γκλιν φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν και ότι προσπαθούσε να συγκρίνει την επίθεση στο Bondi με τους θανάτους Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Γκλιν παραμένει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία τον Φεβρουάριο.

Ο Αστυνομικός Επίτροπος της Δυτικής Αυστραλίας, Col Blanch, δήλωσε ότι ο άνδρας δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιο δίκτυο και ότι οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την επικινδυνότητά του.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για τη σύλληψη: «Δεν υπάρχει θέση στην Αυστραλία για αντισημιτισμό, μίσος και βίαιες ιδεολογίες», τόνισε, ευχαριστώντας τις αρχές για την άμεση αντίδραση και ταχεία εντοπισμό του υπόπτου.

πηγή: AFP, ΕΡΤ