Φοίβος: Αποκάλυψε την ιστορία πίσω από τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Φοίβος αποκάλυψε, μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok, πως γράφτηκαν «Τα Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή, το τραγούδι το οποίο αποτελεί διαχρονική επιτυχία, αφού κάθε χρόνο μας βάζει στο γιορτινό κλίμα των Χριστουγέννων. Ο αγαπημένος συνθέτης και δημιουργός του τραγουδιού ανέφερε πως το τραγούδι είναι τα δικά του βιώματα και συναισθήματα.

«Την Παραμονή των Χριστογέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου. Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε», περιέγραψε αρχικά ο Φοίβος.

Στην συνέχεια, ο συνθέτης αποκάλυψε ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που του άλλαξε άποψη για τα Χριστούγεννα. «Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά την Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω αγαπημένα ζευγαράκια πιασμένα χέρι χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Για αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά» ανέφερε.

«Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη», κατέληξε ο Φοίβος, στέλνοντας τις ευχές του για Καλές Γιορτές.

 

@foivos.official Χριστούγεννα! 🎅🏻 #foivos #vandi #xristougenna #viral #storytime ♬ πρωτότυπος ήχος – Foivos

