ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν ανακαλύψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο έγγραφα που ενδέχεται να σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν και τα οποία σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και το FBI ενημέρωσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) για την ανακάλυψη και παρέδωσαν τα έγγραφα στους δικηγόρους για εξέταση.

«Οι δικηγόροι μας εργάζονται ασταμάτητα για να εξετάσουν τα έγγραφα και να προβούν στις απαιτούμενες από το νόμο διαγραφές για την προστασία των θυμάτων, και θα τα δημοσιοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό», ανέφερε το υπουργείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Το υπουργείο δήλωσε ότι, δεδομένου του όγκου του υλικού, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει «μερικές ακόμη εβδομάδες».

Η υπηρεσία δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να συμμορφώνεται πλήρως με τον ομοσπονδιακό νόμο και τις οδηγίες του Ντόναλντ Τραμπ για την αποδέσμευση των αρχείων».

Η δήλωση δεν διευκρίνιζε πώς το FBI και οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης βρήκαν το πρόσθετο υλικό.

Η είδηση έρχεται μετά την αποκάλυψη χιλιάδων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα – μερικά από τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένη διαγραφή – σχετικά με τις έρευνές τους για τον Επστάιν.

Τα αρχεία αποκαλύφθηκαν μετά την ψήφιση από το Κογκρέσο του νόμου Epstein Files Transparency Act – που υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος διέταξε την υπηρεσία να μοιραστεί όλα τα έγγραφα με το κοινό, προστατεύοντας παράλληλα την ταυτότητα των θυμάτων.

Πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα είχαν μαυρισμένα ονόματα και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων ατόμων που το FBI φαίνεται να αναφέρει ως πιθανούς συνωμότες στην υπόθεση Επστάιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δεχτεί κριτική από νομοθέτες και των δύο πλευρών του Κογκρέσου για τον αριθμό των διαγραφών, τις οποίες ο νόμος επιτρέπει μόνο για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων και των ενεργών ποινικών ερευνών.

Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε τον περασμένο μήνα από τον Τραμπ ορίζει ότι τα ονόματα και οι πληροφορίες που ενδέχεται να είναι ενοχλητικές ή να προκαλέσουν «ζημιά στη φήμη» δεν επιτρέπεται να διαγραφούν.

Ζητά συγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παραδώσει εσωτερικές επικοινωνίες και υπομνήματα που περιγράφουν λεπτομερώς ποιοι ερευνήθηκαν και τις αποφάσεις σχετικά με το αν «θα απαγγελθούν κατηγορίες, δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα διεξαχθεί έρευνα ή θα απορριφθεί η έρευνα για τον Επστάιν ή τους συνεργάτες του».

Στην πρώτη δημοσίευση των εγγράφων περιλαμβάνονταν ηλεκτρονικά μηνύματα που φαίνεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ προσωπικού του FBI το 2019 και στα οποία αναφέρονται 10 πιθανοί «συνωμότες» του Επστάιν.

Στα ηλεκτρονικά μηνύματα αναφερόταν ότι σε έξι από τα μέλη της ομάδας είχαν επιδοθεί κλήσεις για να καταθέσουν. Μεταξύ αυτών ήταν τρεις στη Φλόριντα, ένας στη Βοστώνη, ένας στη Νέα Υόρκη και ένας στο Κονέκτικατ.

Οι πιθανοί συνωμότες στα εγκλήματα του Epstein αποτελούν σημαντικό θέμα για τα θύματά του, καθώς και για αρκετούς νομοθέτες που έχουν ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Προηγούμενες δημοσιεύσεις εγγράφων του Epstein περιλάμβαναν αποκαλύψεις που προκάλεσαν αναταραχή σε ολόκληρη την Ατλαντική. Ο Peter Mandelson απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αφού ήρθαν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλία του με τον καταδικασμένο παιδεραστή και το γεγονός ότι είπε στον Epstein «Σε εκτιμώ πολύ», την ημέρα πριν ο Epstein ξεκινήσει την ποινή του για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία, τον Ιούνιο του 2008.

Ο Λόρδος Μάντελσον δήλωσε σε επιστολή προς το προσωπικό ότι «λυπάται βαθιά» για τις συνθήκες της αποχώρησής του από τη βρετανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Είπε ότι η θέση του πρέσβη ήταν «το προνόμιο της ζωής του» και συνέχισε λέγοντας ότι «αισθάνεται απολύτως άσχημα για τη σχέση του με τον Επστάιν πριν από είκοσι χρόνια και για τη δυστυχία των θυμάτων του».

Ο Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίντσορ έχασε τον τίτλο του «πρίγκιπα» και του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την έπαυλή του στο Γουίντσορ, το Royal Lodge, μετά από εβδομάδες εντατικής εξέτασης των δεσμών του με τον Επστάιν, σε συνέχεια της δημοσίευσης εγγράφων τον Οκτώβριο.

Στην τελευταία δημοσίευση την Τρίτη, ένα email του 2001 που στάλθηκε από ένα άτομο που ταυτοποιήθηκε ως «Α» από το «Balmoral» στη συνεργό και στενή συνεργάτιδα του Επστάιν, Ghislaine Maxwell – η οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση το 2022 για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και άλλα αδικήματα – ρωτά: «Μου βρήκες κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους;»

Το BBC επικοινώνησε με την ομάδα του Άντριου για να λάβει απάντηση. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι δεν «είδε, δεν ήταν μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά του είδους που οδήγησε στη συνέχεια στη σύλληψη και καταδίκη του».

πηγή: BBC, ΕΡΤ