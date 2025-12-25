Κιμ Γιονγκ Ουν: Επιθεώρησε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρακολούθησε σήμερα δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου εδάφους-αέρος, μεγάλου βεληνεκούς, προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, αναφερόμενο στην περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ο Κιμ επιθεώρησε επίσης ένα «πυρηνοκίνητο υποβρύχιο 8.700 τόνων» που ναυπηγήθηκε πρόσφατα, αναφέρει το KCNA. Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Κιμ στο ναυπηγείο, στις οποίες παρουσιάζεται για πρώτη φορά το εν λόγω υποβρύχιο, φιλοξενεί η εφημερίδα Rodong Sinmun.

 

