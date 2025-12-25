Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος διωκόμενος για αδικήματα αθλητικής βίας

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ένας 36χρονος, ο οποίος αναζητούνταν καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Προηγήθηκαν έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο των οποίων ο ανωτέρω εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, η απόφαση αφορούσε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 250 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

