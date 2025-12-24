Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες – Με λιγότερα προβλήματα από τις προηγούμενες ημέρες η κυκλοφορία των οχημάτων

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους της χώρας, όπου τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης, το απόγευμα της Τετάρτης (24/12). Η ιδιόμορφη έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, γίνεται μέσω των αγροτικών μπλόκων, σε κάποιες περιπτώσεις από παρακάμψεις, και με χαμηλές ταχύτητες λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και υπό το βλέμμα της Τροχαίας.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, η κυκλοφορία των οχημάτων δεν πραγματοποιούνταν μέσω παρακάμψεων και υπήρξε αναβολή εργασιών επί της εθνικής για το διάστημα των Χριστουγέννων, ωστόσο στο σημείο τελικά άπαντες υποχρεώθηκαν να κινούνται σε μία λωρίδα, λόγω έργων, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Σύμφωνα με την Τροχαία, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κακοκαιρία, από τις 6 το πρωί της Τρίτης εως τις 6 το πρωί της Τέταρτης έφυγαν με κατεύθυνση την Κόρινθο 33.851 οχήματα και προς Λαμία 31.884. Το ίδιο διάστημα την περασμένη χρονιά 40.768 οχήματα κινήθηκαν προς Κόρινθο και 39.244 προς Λαμία.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, δεν έλειψαν οι ουρές για όσους κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από το ύψος του Σχηματαρίου η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν αποκλειστικά από την δεξιά λωρίδα, μέχρι τον κόμβο της Ριτσώνας όπου η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, για τα βαρέα οχήματα και τα φορτηγά, προς την παλαιά εθνική οδό.

Ωστόσο από αυτό το σημείο και πίσω, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων με χιλιάδες οδηγούς να περιμένουν να μπουν από τις δύο λωρίδες στη μία. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στελέχη της τροχαίας αφαίρεσαν τους κώνους και έδωσαν στην κυκλοφορία ακόμη μία λωρίδα. Τα φορτηγά εκτρέπονταν στον παράδρομο, στον κόμβο της Ριτσώνας, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία μπορούσαν να περάσουν με χαμηλές ταχύτητες απο το μπλόκο των αγροτών στην εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Θήβας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε στην ΕΡΤ ότι «είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με την Τρίτη που είδαμε αρκετό κόσμο να ταλαιπωρείται, καθώς καθυστέρησαν αρκετά να μας δώσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας όπως είχαμε ζητήσει, τις προηγούμενες ημέρες στα μπλόκα που βρίσκονται στην Φθιώτιδα, Βοιωτία».

Την ίδια ώρα, ανοιχτή παρέμεινε η εθνική οδός στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων μέχρι το Σάββατο για τη διευκόλυνση των εκδρομέων προς και από Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά τους, αγρότες της Μεσσηνίας κρατούν κλειστό τον κόμβο της Θουρίας στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα στην Καλαμάτα και η κίνηση διεξάγεται από παραδρόμους.

Ομαλή η κίνηση των οχημάτων στην Βοιωτία

Στο Κάστρο Βοιωτίας έχει γίνει αναδιάταξη των τρακτέρ και η κυκλοφορία διεξήχθη χωρίς προβλήματα αν και με χαμηλές ταχύτητες.

Οι αγρότες, όπως και στο μπλόκο της Θήβας, έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στη ΛΕΑ, δίνοντας στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή διέλευση των οχημάτων.

Οδηγοί που πέρασαν απο το σημείο, κόρναραν σε μια ένδειξη στήριξης απέναντι στους αγρότες. Το ρεύμα προς Αθήνα από την Εθνική Οδό παρέμεινε κλειστό στο σημείο με την επιστροφή να γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Λειβαδιάς – Θηβών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, καθώς δεν παρατηρείται ουρά ή ακινησία. Η έξοδος των εκδρομέων διεξήχθη ομαλά ιδιαίτερα προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Βελτιωμένη η κατάσταση στη Νίκαια – Οι αγρότες επιμένουν σε κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές

Το μπλόκο της Νίκαιας δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας και τα οχήματα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη εκτρέπονταν μέσα από την πόλη της Λάρισας, με αποτέλεσμα να επικρατεί κίνηση.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η εικόνα ήταν βελτιωμένη. Τα οχήματα που κινούνταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα εκτρέπονταν στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», τονίζοντας πως το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής». Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν». Υπογράμμισε ακόμη, ότι οι αγρότες δεν προτίθενται να αποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αναφερόμενος στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν τα αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», ενώ – όπως ανέφερε – διατίθενται σημαντικά κονδύλια σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, λέγοντας ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», προσθέτοντας πως οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της επιτροπής, κάλεσε σε συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα» και δυσκολεύει συνολικά τα λαϊκά στρώματα.

Τη υποστήριξη των αλιέων μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων της Μαγνησίας, δηλώνοντας ότι «η διεκδίκηση αφορά λύσεις για όλους» και απορρίπτοντας τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Τέλος, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς από τον Αμπελώνα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις. Όπως δήλωσε, βασικό αίτημα είναι η λήψη μέτρων, η πρόσβαση σε εμβόλια και η δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, με τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων να καθορίζονται από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τους.

Παραμένουν στο μπλόκο της Αργολίδας παραμονή Χριστουγέννων – «Νιώθουμε σαν μια μεγάλη οικογένεια»

Στο μπλόκο Μαλαχιά στην Αργολίδα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έδωσαν άλλη χροιά, παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς μετέτρεψαν τον δρόμο σε χώρο συγκέντρωσης και αλληλεγγύης.

Αντί για την παραδοσιακή οικογενειακή γιορτή στο σπίτι, δεκάδες αγρότες συναθροίστηκαν στο μπλόκο, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο γλέντι. Με ζωντανή μουσική, μεζέδες και ένα αίσθημα κοινότητας, δημιούργησαν το δικό τους εναλλακτικό ρεβεγιόν, σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.

Η εικόνα στην Καρδίτσα

Στην παράκαμψη Σοφάδων στον αυτοκινητόδρομο Ε65 εισέρχονταν οι οδηγοί που έρχονται από τη Λαμία.

Διένυσαν τέσσερα χιλιόμετρα και μετά μπήκαν στην παλιά εθνική οδό Αθηνών Καρδίτσας. Η ροή από το πρωί ήταν φυσιολογική και δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Αγρίνιο: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου–Ιωαννίνων

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.

Ανοιχτή και η Ιόνια Οδός

Άνοιξε η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μπλόκο αγροτών. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.

Τα οχήματα πέρασαν ελεύθερα από τα διόδια. Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική με αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο και τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.

Στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Βέροια, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς Βέροια διεξαγόταν μέσω παρακαμπτηρίου στον κόμβο Νησελίου, καθώς, παρά την απομάκρυνση αριθμού τρακτέρ από το οδόστρωμα, η Τροχαία εκτιμά ότι η διέλευση των αυτοκινήτων από τον εναπομείναντα χώρο δεν είναι ασφαλής. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, με τους οδηγούς να κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Στην Πιερία, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που είχαν εφαρμοστεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα 438-434 χιλιομέτρων της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξαγόταν πλέον κανονικά με εναλλασσόμενες λωρίδες, ενώ όσοι χρειαστεί μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης.