Κωνσταντοπούλου: Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε τις ευχές της για καλά Χριστούγεννα, μέσω ανάρτησής της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ευχήθηκε «Χαρούμενα Χριστούγεννα, με Αγάπη, Ειρήνη και Δικαιοσύνη», καλώντας σε αγάπη, φροντίδα και αλληλεγγύη.
  • Ειδική αναφορά έκανε στους αγρότες, που «οι γιορτές τους βρίσκουν στους δρόμους, στα μπλόκα», καθώς και «σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τις ευχές της για καλά Χριστούγεννα έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέσω ανάρτησής της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε: «Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Χαρούμενα Χριστούγεννα, με Αγάπη, Ειρήνη και Δικαιοσύνη. Ας δώσουμε αγάπη, φροντίδα, αλληλεγγύη σε αυτούς που το έχουν ανάγκη! Χρόνια πολλά και δύναμη στους αγρότες μας, που οι γιορτές τους βρίσκουν στους δρόμους, στα μπλόκα, για το δίκιο τους!

Χρόνια πολλά σε όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί! Ο αγώνας είναι από μόνος του γιορτή. Είστε στο μυαλό, στην καρδιά και στην σκέψη μου! Είναι στο χέρι μας να φέρουμε αυτά που αξίζουμε».

