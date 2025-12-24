Δημήτρης Σαμόλης: «Είχα πάντα το σύνδρομο του καλού μαθητή – Πλέον θέλω να ενοχλώ»

  • Ο Δημήτρης Σαμόλης αποκάλυψε ότι «είχε πάντα το σύνδρομο του καλού μαθητή» και πλέον, μέσα από την ψυχοθεραπεία, θέλει «να ενοχλεί με ωραίο τρόπο», έχοντας συνειδητοποιήσει ότι τον αγαπούν περισσότερο ως «το… κακό παιδί».
  • Ο καλλιτέχνης παραδέχεται ότι ο νέος του δίσκος είναι αυτοβιογραφικός και εκφράζει έκπληξη για την ανταπόκριση του κοινού, καθώς του στέλνουν μηνύματα όπως «η ζωή μου» και «περιγράφεις εμένα».
  • Αναφερόμενος στα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Σαμόλης δηλώνει ότι «ο τρόπος που σε βλέπει ο άλλος έχει να κάνει με τα δικά του φίλτρα» και επιλέγει να μην τα σβήνει, καθώς «είναι πολύ δημοκρατικό».
Την καρδιά του άνοιξε ο Δημήτρης Σαμόλης, που μίλησε για την ψυχοθεραπεία, το πώς βλέπει τον εαυτό του και πώς νιώθει με τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είχα πάντα το σύνδρομο του καλού μαθητή, ήθελα να λένε ότι “αυτός είναι καλός, δεν ενοχλεί”. Είχα την ανάγκη να μην ενοχλήσω, για να μην στεναχωρήσω τους δικούς μου και αυτό έχει ένα κόστος. Το συνειδητοποίησα αργότερα μέσα από την ψυχοθεραπεία και πλέον θέλω να ενοχλώ με ωραίο τρόπο. Ήθελα να μην με απορρίψουν και να με αγαπάνε», είπε ο Δημήτρης Σαμόλης στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

«Προς μεγάλη μου έκπληξη, συνειδητοποίησα πια ότι με αγαπάνε περισσότερο ως το… κακό παιδί. Όλοι γινόμαστε αργά ή γρήγορα αυτό που είμαστε», υπογραμμίζει.

«Ένιωθα ότι αυτά που έχω ζήσει τα αισθανόμουν μόνο εγώ, συνέβαιναν μόνο σε μένα. Και τώρα μου στέλνουν “η ζωή μου”, “περιγράφεις εμένα”. Πραγματικά δεν το περίμενα. Είναι ένας αυτοβιογραφικός δίσκος αυτός που έβγαλα», παραδέχεται ο Δημήτρης Σαμόλης.

«Ο τρόπος που σε βλέπει ο άλλος έχει να κάνει με τα δικά του φίλτρα, όχι με σένα. Άρα είναι σχεδόν μονόδρομος να είσαι ο εαυτός σου. Το κατάλαβα μέσα από τα σχόλια στο TikTok. Δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις hate comments πρωί-πρωί αλλά τα αρνητικά σχόλια εκπορεύονται από αυτούς που τα γράφουν. Δεν τα σβήνω, τα αφήνω εκεί, είναι πολύ δημοκρατικό», απαντά.

«Μεσολάβησε μία ερωτική απογοήτευση, όλοι αυτοί οι στίχοι αφορούν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και όλο αυτό βρήκε διέξοδο στη μουσική. […] Όταν έγραψα στα social ότι θα πάω να παίξω στο χωριό μου, στα Ανώγεια, μου έγραφαν “είσαι σίγουρος;”, “μπορεί να πας και να μην ξαναγυρίσεις”. Είχα έναν ενδοιασμό», εξομολογείται ο Δημήτρης Σαμόλης.

