Έξοδος Χριστουγέννων: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης – Βίντεο από το drone

  • Ουρές οχημάτων σχηματίζονται από το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, με καθυστερήσεις στην κίνηση των εξοδούχων των Χριστουγέννων.
  • Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε έργα που αναγκάζουν τους οδηγούς να κινούνται σε μία λωρίδα, παρά την αναβολή άλλων εργασιών για την περίοδο των Χριστουγέννων.
  • Οι εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της ταλαιπωρίας, ενώ έχουν καταγραφεί 16.200 διελεύσεις στο ρεύμα προς Λαμία από τα διόδια της Τραγάνας.
Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται και να καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όπως γράφει το LamiaReport, μπορεί πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων να μην γίνεται μέσω παρακάμψεων και να υπάρχει αναβολή εργασιών επί της εθνικής για το διάστημα των Χριστουγέννων, ωστόσο στο σημείο τελικά άπαντες υποχρεούνται να κινούνται σε μία λωρίδα, λόγω έργων.

Οι εικόνες από το drone του Γιώργου Καβάλλα αποκαλύπτουν το μέγεθος της ταλαιπωρίας.

@lamiareport.gr Η κίνηση των Χριστουγέννων στην Αθηνών – Λαμίας στην Υλίκη. #drone #christmas #cars ♬ Epic Music(863502) – Draganov89

Σημειώνεται ότι από την περιοχή των διοδίων της Τραγάνας, έχουν καταγραφεί 16.200 διελεύσεις στο ρεύμα προς Λαμία και στο ρεύμα προς Αθήνα, 4.500.

19:31 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

