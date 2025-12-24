Έξοδος Χριστουγέννων: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης – Βίντεο από το drone

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται και να καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Όπως γράφει το LamiaReport, μπορεί πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων να μην γίνεται μέσω παρακάμψεων και να υπάρχει αναβολή εργασιών επί της εθνικής για το διάστημα των Χριστουγέννων, ωστόσο στο σημείο τελικά άπαντες υποχρεούνται να κινούνται σε μία λωρίδα, λόγω έργων.

Οι εικόνες από το drone του Γιώργου Καβάλλα αποκαλύπτουν το μέγεθος της ταλαιπωρίας.

Σημειώνεται ότι από την περιοχή των διοδίων της Τραγάνας, έχουν καταγραφεί 16.200 διελεύσεις στο ρεύμα προς Λαμία και στο ρεύμα προς Αθήνα, 4.500.