Σέρρες: Αγωνία για τον πυροσβέστη που εξαφανίστηκε – Έφυγε από το σπίτι χωρίς το κινητό, πότε τον είδαν για τελευταία φορά

Στο σκοτάδι βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες. Tα ίχνη του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη χάθηκαν χθες, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες εντοπισμού του σταμάτησαν με το έπεσε ο ήλιος και θα συνεχισθούν αύριο, με το φως της ημέρας.

Ο αξιωματικός της Π.Υ. υπηρετούσε στην Άνω Πορόια, ενώ πριν χαθεί, οι κινήσεις του περιγράφονται ως απολύτως φυσιολογικές. Στη συνέχεια όμως, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Mega, άφησε τόσο το κινητό του, όσο και το πορτοφόλι του στο σπίτι και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με το Mega, από το οικογενειακό του περιβάλλον έγινε γνωστό πως είπε στους δικούς του ότι θα καθόταν να ξεκουραστεί αφού είχε βγει σε άδεια, αλλά 24 ώρες μετά πήγε η σύζυγός του στην αστυνομία και δήλωσε την εξαφάνισή του.

Ο 45χρονος αξιωματικός έφυγε με το αυτοκίνητό του μάρκας Toyota. Οι δικοί του έψαξαν και στο σημείο που πήγαινε για περπάτημα, αλλά δεν τον βρήκαν.

Εξαιτίας του ότι δεν έχει μαζί το κινητό του, δεν υπάρχει κάποιο στίγμα, που θα βοηθούσε στις έρευνες. Συνάδελφοί του από την πυροσβεστική είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό πως δεν υπήρχε κάτι που να τον απασχολεί.

Έρευνες σε όλη την περιοχή – Συμμετέχουν και εθελοντές

Από το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν οι έρευνες από την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία αλλά και ιδιώτες εθελοντές. Όσοι λαμβάνουν μέρος έχουν χτενίσει κάθε πιθανό σημείο, προσπαθώντας να βρουν κάποιο στοιχείο. Η τελευταία μαρτυρία για τον 45χρονο ανήκει σε έναν κάτοικο διπλανού χωριού, ο οποίος ανέφερε ότι είδε τον διοικητή να περνά μέσα από το χωριό.

“Δεν έχουμε κανένα ίχνος από χτες 9.30 το πρωί”

Στο Mega μίλησε ο κουνιάδος του εξαφανισμένου 45χρονου και ανέφερε ότι δεν έχουν κανένα σημάδι του από τις 09.30 της Τρίτης. Επιβεβαίωσε ότι δεν πήρε μαζί του πορτοφόλι και κινητό, έφυγε με το αυτοκίνητό του, ενώ τόνισε πως ουδείς γνωρίζει το παραμικρό.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σιντικής και φίλος του 45χρονου δήλωσε πως δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την πρόεδρο στην Άνω Πορόια η οποία του είπε πως αγνοείται ο διοικητής της Π.Υ. στην περιοχή τους. Αμέσως μετέβη κλιμάκιο στο χωριό και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς ξεκίνησαν τις έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται.

Ο αντιδήμαρχος περιέγραψε τον 45χρονο ως πολύ δραστήριο και σωστό οικογενειάρχη και είπε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. “Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε αίσιο τέλος”, υπογράμμισε.