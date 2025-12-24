Greek Mafia: Στον ανακριτή ο 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» – Σε δύο δόσεις η απολογία του

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ώστε να απολογηθεί ο 35χρονος συνεργός του διαβόητου «Εντίκ», ο οποίος αναζητούνταν για σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia». Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας, απολογείται μόνο για τη νέα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου 2022 για την οποία είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και εκκρεμούσε σχετικό ένταλμα σύλληψης θα απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές Αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος. Ο ίδιος όμως είχε φροντίσει να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα.

Παρόλες όμως τις προφυλάξεις, υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον 35χρονο να κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων. Τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία την οποία είχε μισθώσει και διέμενε μαζί με έναν άλλο ομογενή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο 35χρονος συλληφθείς εμπλέκεται στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και στην απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσής τους στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Παράλληλα, είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα για συμμετοχή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη γνωστού και ως «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που συνελήφθη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι, γεμιστήρας με 14 φυσίγγια, διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας, άδεια ικανότητας οδήγησης, τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου, μαχαίρι, 5 κινητά τηλέφωνα και 250 ευρώ.