Greek Mafia: Στον ανακριτή ο 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» – Σε δύο δόσεις η απολογία του

Σύνοψη από το

  • Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 35χρονος συνεργός του «Εντίκ», ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής και απολογείται την Τετάρτη για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
  • Ο συλληφθείς αναζητούνταν για σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia», ενώ τη Δευτέρα θα απολογηθεί για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο».
  • Φέρεται επίσης να εμπλέκεται επίσης στις δολοφονίες του Βασίλη Ρουμπέτη, του Διονύση Μουζακίτη και του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστών προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Greek Mafia: Στον ανακριτή ο 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» – Σε δύο δόσεις η απολογία του

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ώστε να απολογηθεί ο 35χρονος συνεργός του διαβόητου «Εντίκ», ο οποίος αναζητούνταν για σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia». Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας, απολογείται μόνο για τη νέα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου 2022 για την οποία είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και εκκρεμούσε σχετικό ένταλμα σύλληψης θα απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε όλες τις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές Αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος. Ο ίδιος όμως είχε φροντίσει να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα.

Παρόλες όμως τις προφυλάξεις, υπήρχαν πληροφορίες που ήθελαν τον 35χρονο να κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων. Τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία την οποία είχε μισθώσει και διέμενε μαζί με έναν άλλο ομογενή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική επιχείρηση, κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο 35χρονος συλληφθείς εμπλέκεται στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και στην απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσής τους στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Παράλληλα, είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα για συμμετοχή στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη γνωστού και ως «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία που συνελήφθη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι, γεμιστήρας με 14 φυσίγγια, διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας, άδεια ικανότητας οδήγησης, τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου, μαχαίρι, 5 κινητά τηλέφωνα και 250 ευρώ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Έρχεται νέα ΚΥΑ για το πρόγραμμα – Τι θα αναφέρει

ΕΒΕA: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας και μέχρι πότε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:03 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους από την ισχυρή βροχόπτωση και το χαλάζι – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι αργά το απόγευμα την Αττική, με ισχυρέ...
17:17 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Πλημμύρισε ο δρόμος στην Αργυρουπόλεως – Βίντεο αναγνώστη 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική, όπου λίγες ώρες βροχής είναι αρκετές...
16:33 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Έπεσε από πατίνι η 14χρονη που εντοπίστηκε τραυματισμένη – Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική

Νέες, διαφορετικές πληροφορίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την 14χρονη που εν...
16:26 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα