Αττική: Προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους από την ισχυρή βροχόπτωση και το χαλάζι – ΒΙΝΤΕΟ

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι αργά το απόγευμα την Αττική, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα πιο έντονα να καταγράφονται σε Παγκράτι, Ιλίσια, Καισαριανή, Βύρωνα, Σύνταγμα, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, Αγία Παρασκευή, Υμηττό-Δάφνη, Άλιμο, Παλλήνη και Γέρακα.

Σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας η στάθμη του νερού ανέβηκε μετατρέποντας τμήματα του οδικού δικτύου σε χειμάρρους ενώ η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες και εκτεταμένες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.