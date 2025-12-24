Αττική: Προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους από την ισχυρή βροχόπτωση και το χαλάζι – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Αττική το μεσημέρι της Τετάρτης, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.
  • Τα πιο έντονα προβλήματα καταγράφηκαν σε Παγκράτι, Ιλίσια, Καισαριανή, Βύρωνα, Σύνταγμα, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους και άλλες περιοχές.
  • Σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας η στάθμη του νερού ανέβηκε, μετατρέποντας τμήματα του οδικού δικτύου σε χειμάρρους και προκαλώντας μεγάλες δυσκολίες στην κίνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΑΤΤΙΚΙ

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι αργά το απόγευμα την Αττική, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα πιο έντονα να καταγράφονται σε Παγκράτι, Ιλίσια, Καισαριανή, Βύρωνα, Σύνταγμα, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, Αγία Παρασκευή, Υμηττό-Δάφνη, Άλιμο, Παλλήνη και Γέρακα.

Αττική: Πλημμύρισε ο δρόμος στην Αργυρουπόλεως – Βίντεο αναγνώστη 

Σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας η στάθμη του νερού ανέβηκε μετατρέποντας τμήματα του οδικού δικτύου σε χειμάρρους ενώ η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες και εκτεταμένες καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Έρχεται νέα ΚΥΑ για το πρόγραμμα – Τι θα αναφέρει

ΕΒΕA: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας και μέχρι πότε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:17 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Πλημμύρισε ο δρόμος στην Αργυρουπόλεως – Βίντεο αναγνώστη 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική, όπου λίγες ώρες βροχής είναι αρκετές...
17:11 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Greek Mafia: Στον ανακριτή ο 35χρονος συνεργός του «Εντίκ» – Σε δύο δόσεις η απολογία του

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ώστε να απολογηθεί ο 35χρονος συνεργός του διαβόητου «Εντίκ», ο...
16:33 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Έπεσε από πατίνι η 14χρονη που εντοπίστηκε τραυματισμένη – Νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική

Νέες, διαφορετικές πληροφορίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την 14χρονη που εν...
16:26 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα