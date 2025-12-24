Θεσσαλονίκη: Άναψαν οι ψησταριές παρά τη βροχή στη Βασιλέως Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

Βροχερός είναι από το πρωί σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να “χαλάσει” το μεγάλο πάρτι που στήνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, στο κέντρο της πόλης.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο δρόμος είθισται να γεμίζει από μικρούς και μεγάλους που διασκεδάζουν με τέρμα τη μουσική, φαγητό και ποτό. Φέτος, το πάρτι φαίνεται πως μετατίθεται για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το thestival.gr, αρκετοί είναι εκείνοι που δεν πτοήθηκαν από τη βροχή και έχουν γεμίσει τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων στη Βασιλέως Ηρακλείου με τις ψησταριές να έχουν ανάψει για τους τολμηρούς που αψήφησαν τον καιρό και είπαν να το ρίξουν έξω.