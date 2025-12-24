ALPHA: Παραμονή Χριστουγέννων με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Σύνοψη από το

  • Ο Alpha παρουσιάζει απόψε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τη συναρπαστική και sold out εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο εμβληματικό Royal Albert Hall.
  • Απόψε, παραμονή Χριστουγέννων, στις 22:00 το βράδυ, ο Alpha παρουσιάζει το μουσικό γεγονός της χρονιάς!
  • Η συναυλία, πλαισιωμένη από 60μελή συμφωνική ορχήστρα, περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλλιτέχνη, αλλά και τραγούδια από την πλούσια ελληνική μουσική παράδοση.
Νάντια Ρηγάτου

Media

ALPHA: Παραμονή Χριστουγέννων με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

 Ο Alpha παρουσιάζει απόψε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τη συναρπαστική και sold out εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο εμβληματικό Royal Albert Hall.

 Απόψε, παραμονή Χριστουγέννων, στις 22:00 το βράδυ, ο Alpha παρουσιάζει το μουσικό γεγονός της χρονιάς!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο καλλιτέχνης – φαινόμενο, θα μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό τη «μαγική» ατμόσφαιρα της αξέχαστης συναυλίας του στο θρυλικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

 Πλαισιωμένος από μία 60μελή συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης παρουσιάζει στο Royal Albert Hall μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες.

 

Κατά τη διάρκεια της μουσικής βραδιάς, θα απολαύσουμε μερικές από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας, που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο φημισμένο θέατρο του Λονδίνου.

 Η συναυλία του επιτυχημένου Έλληνα καλλιτέχνη στο Royal Albert Hall έρχεται να μας χαρίσει μία αξέχαστη Παραμονή Χριστουγέννων, με μοναδικές μουσικές στιγμές και δυνατά συναισθήματα, που μόνο ο Alpha ξέρει να δημιουργεί.

 Για την αξέχαστη αυτή εμπειρία στο Royal Albert Hall, μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου, λίγες ώρες πριν την αποκλειστική προβολή της συναυλίας του στον Alpha.

 Δείτε εδώ τη συνέντευξη: 

 Παραμονή Χριστουγέννων στις 22:00 κάνουμε ρεβεγιόν στον Alpha με τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

 Δείτε εδώ το trailer

