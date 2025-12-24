Τουρκία: Συζητήσεις Φιντάν με αξιωματούχους της Χαμάς για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα

Σύνοψη από το

  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με αξιωματούχους της Χαμάς στην Άγκυρα για να συζητήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την προώθηση της συμφωνίας στη δεύτερη φάση της.
  • Οι αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στον Τούρκο ΥΠΕΞ ότι η συνεχιζόμενη στοχοθέτηση του θύλακα από το Ισραήλ έχει στόχο να αποτρέψει η συμφωνία να προχωρήσει στην επόμενη φάση της.
  • Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τις «πρώτες εβδομάδες» του 2026 την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρούμπιο Φιντάν
Photo: AP

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη με αξιωματούχους του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Άγκυρα για να συζητήσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την προώθηση της συμφωνίας στη δεύτερη φάση της, δήλωσε μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η πηγή τόνισε ότι οι αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στον Τούρκο ΥΠΕΞ ότι είχαν εκπληρώσει τις απαιτήσεις τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά ότι η συνεχιζόμενη στοχοθέτηση του θύλακα από το Ισραήλ έχει στόχο να αποτρέψει η συμφωνία να προχωρήσει στην επόμενη φάση της.

Τα μέλη της Χαμάς τόνισαν επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζα δεν είναι επαρκής και ότι χρειαζόταν αγαθά όπως φάρμακα, εξοπλισμός για στέγαση και καύσιμα, πρόσθεσε η πηγή.

Προχθές Δευτέρα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τις «πρώτες εβδομάδες» του 2026 την έναρξη της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι της Φλόριντας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα, τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβερνητικής αρχής και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

