Ψηφιακός «πόλεμος» Ε.Ε. – ΗΠΑ: Η οργισμένη αντίδραση των Βρυξελλών μετά τις κυρώσεις σε Ευρωπαίους αξιωματούχους

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε κατηγορηματικά τις «αδικαιολόγητες» κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Τιερί Μπρετόν και άλλων τεσσάρων προσωπικοτήτων, ζητώντας εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι θα απαντήσει γρήγορα και με αποφασιστικό τρόπο για να υπερασπισθεί την κανονιστική αυτονομία της έναντι αδικαιολόγητων μέτρων, αμφισβητώντας τις κατηγορίες περί άσκησης «λογοκρισίας».
  • Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως οι απαγορεύσεις των ΗΠΑ «αποτελούν εκφοβισμό και καταναγκασμό έναντι της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας».
Ψηφιακός «πόλεμος» Ε.Ε. – ΗΠΑ: Η οργισμένη αντίδραση των Βρυξελλών μετά τις κυρώσεις σε Ευρωπαίους αξιωματούχους
Φωτογραφία: Unsplash

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε κατηγορηματικά σήμερα τις «αδικαιολόγητες» κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Τιερί Μπρετόν και άλλων τεσσάρων προσωπικοτήτων, που τάχθηκαν υπέρ της επιβολής κανονιστικών ρυθμίσεων στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, και ζήτησε εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει κατηγορηματικά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε ευρωπαίους υπηκόους, μεταξύ των οποίων ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν», αντέδρασε η ΕΕ με ανακοίνωσή της.

«Ζητήσαμε διευκρινίσεις από τις αμερικανικές αρχές (…). Αν είναι απαραίτητο, θα απαντήσουμε γρήγορα και με αποφασιστικό τρόπο για να υπερασπισθούμε την κανονιστική αυτονομία μας έναντι αδικαιολόγητων μέτρων», διαβεβαίωσε.

Οι Βρυξέλλες αμφισβήτησαν και πάλι όλες τις κατηγορίες περί άσκησης «λογοκρισίας» εκ μέρους της ΕΕ εναντίον των αμερικανών γιγάντων της ψηφιακής οικονομίας, τις οποίες επικαλέσθηκε η κυβέρνηση Τραμπ.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και ουσιώδης αξία, την οποία μοιραζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο δημοκρατικό κόσμο. Η ΕΕ είναι μια ανοικτή ενιαία αγορά, θεμελιωμένη πάνω σε κανόνες, με το κυρίαρχο δικαίωμα να επιβάλλει κανονιστικές ρυθμίσεις στην οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες μας και τις διεθνείς δεσμεύσεις μας», υπογράμμισε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Για εκφοβισμό μιλά ο Μακρόν

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως οι απαγορεύσεις που ανακοινώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος πέντε ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων «αποτελούν εκφοβισμό και καταναγκασμό έναντι της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας».

«Η Γαλλία καταγγέλλει τις αποφάσεις επιβολής περιορισμών στις θεωρήσεις εισόδου που ελήφθησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Τιερί Μπρετόν και άλλων τεσσάρων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στο X, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την «ψηφιακή κυριαρχία» τους και την «κανονιστική αυτονομία» τους.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την, Τρίτη, απαγορεύσεις διαμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες για πέντε ευρωπαϊκές προσωπικότητες στρατευμένες υπέρ μιας αυστηρής κανονιστικής ρύθμισης του τεχνολογικού τομέα, μεταξύ των οποίων ο Τιερί Μπρετόν, ευρωπαίος επίτροπος από το 2019 ως το 2024.

Ο Γάλλος ήταν ο πρωτεργάτης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), που επιβάλλει στις πλατφόρμες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως να επισημαίνουν προβληματικά περιεχόμενα, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

 

