Ο Ερντογάν κάνει νόμο τα «σύνορα της καρδιάς του» σε Αιγαίο και Μεσόγειο – Στο στόχαστρο Ελλάδα και Ισραήλ

Ο Ερντογάν ετοιμάζεται να κάνει νόμο της Τουρκίας τα “σύνορα της καρδιάς του” και ονειρεύεται να γίνει ο “πατερούλης” όλων των μουσουλμανικών χωρών, για τις οποίες θέλει μια κοινή μουσουλμανική άμυνα. Στο στόχαστρο της Τουρκίας μπαίνει η Δύση και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και το Ισραήλ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

«Έχει αλλάξει πια η έννοια της πατρίδας. “Ό,τι μας ανήκει” πρέπει να επιστραφεί. Είναι η ώρα να διεκδικήσουμε τις θάλασσές μας. Η Ανατολική Μεσόγειος και η ‘Θάλασσα των Νήσων’ είναι δικές μας! “Οι φύλακες της γεωγραφίας μας” είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν δράση. Δεν θα είμαστε πια καταδικασμένοι σε εκείνα τα “στενά σύνορα”!». Με τον τίτλο αυτόν και το γνώριμο παραληρηματικό ύφος, η στήλη του İbrahim Karagül στην ισλαμιστική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak, διατυπώνει ένα αντι-αποικιακό μανιφέστο που βάλλει εναντίον όλων και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, Γαλλίας και ασφαλώς Ισραήλ – Ελλάδας. Εντύπωση προκαλεί ότι στο κάδρο βάζει και τους εσχάτως στενούς συμμάχους της Άγκυρας, την Αγγλία και τη Γερμανία.

Στο άρθρο κάνει λόγο για τη γεωγραφικά ‘περιορισμένη’ Τουρκία, η οποία έχοντας σπάσει το ‘δυτικό (αμυντικό) μονοπώλιο’, είναι έτοιμη να πραγματώσει το αναθεωρημένο τουρκικό δόγμα ασφαλείας της διευρυμένης (γαλάζιας, ουράνιας και ψηφιακής) ‘πατρίδας’.

Στο πλαίσιο του εν λόγω νέο-οθωμανικού αφηγήματος, η Τουρκία διεκδικεί εκ νέου τα ‘απωλεσθέντα’ ως ‘δικά της’ (θάλασσες, στενά, νησιά, χερσαίους και θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους, στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές περιοχές) από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Θάλασσα του Ομάν, από την Αδριατική μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, διακηρύσσοντας εμφατικά ότι «ήρθε η ώρα να “πάρουμε ό,τι μας ανήκει”», καθώς «Η Ανατολική Μεσόγειος είναι δική μας. Η ‘Θάλασσα των Νήσων’ είναι δική μας. Τα νησιά είναι δικά μας».

Πλέον δε φιλόδοξα, η Τουρκία φέρεται να λειτουργεί εν είδει πρωτοπόρου πυλωρού της αυτονομίας της μεσαίας γεωγραφικής ζώνης προς όφελος και ‘φίλιων και αδελφικών’ εταίρων χωρών, περιλαμβανομένων τις Ινδονησία, Μαλαισία, Μπαγκλαντές, και τις Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κατάρ, Σομαλία, Λιβύη, Σουδάν, στο πλαίσιο ευρύτερης αμυντικής Τουρκικής ασπίδας από τον Περσικό Κόλπο έως την Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως θεωρεί ο Τούρκος αρθρογράφος αυτό θα επιτευχθεί μέσω ‘εθνικοποίησης της άμυνας’ όλων αυτών των χωρών και συνασπισμού σε ‘κοινή αμυντική ομπρέλα’ από την Ινδονησία έως την Αφρική.

Από τα πλέον σημαντικά σημεία στο άρθρο, που αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές των επιδιώξεων της τουρκικής πολιτικής είναι ότι πλέον η έννοια της “πατρίδας” δεν ορίζεται από τα χερσαία σύνορα. «Αυτό που αποκαλούμε “εθνικά σύνορα”, ο ορισμός της “χώρας” σε κλίμακα “έθνους-κράτους” τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί για να σταθεί όρθια σε αυτόν τον αιώνα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό, η Τουρκία μέσω του επικείμενου νόμου επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ασφάλειας για αυτόν τον αιώνα σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επαναπροσδιόρισε την έννοια της “Πατρίδας”. Ονόμασε τις ελληνικές θαλασσές “Γαλάζια Πατρίδα“. Ονόμασε τον εναέριο χώρο μας “Ουράνια Πατρίδα”. Ονόμασε την ψηφιακή ασφάλεια “Κυβερνο-Πατρίδα”.

Για να διασφαλίσει όλα αυτά, ξεκίνησε τη ναυπήγηση του ισχυρότερου στόλου της ιστορίας της.

Όπως έχουμε εκτενώς αναλύσει στο enikos.gr, εδώ και μια δεκαετία επιδίδεται σε μια φρενήρη κούρσα εγχώριας παραγωγής πολεμικών συστημάτων. Και χωρίς κανείς να το καταλάβει κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην τεχνολογία των οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών – drones UAV.

Επιδόθηκε σε μεγάλες αναζητήσεις για την ενίσχυση των αεροπορικών της στόλων μέχρι τη μαζική παραγωγή του δικού της μαχητικού αεροσκάφους. Άρχισε να υπερασπίζεται, να προστατεύει και να μετατρέπει σε ισχύ την “Ουράνια Πατρίδα” αναπτύσσοντας επι του πεδίου μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη και διαφημίζοντας τους πυραύλους Tyfun βεληνεκούς χιλιάδων χιλιομέτρων.

Ήδη, τα τουρκικά drones επί καθημερινής βάσης επιχειρούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προχωρώντας συστηματικά σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών αλλά και του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Πλύση εγκεφάλου

Ο τρόπος με τον οποίο ο Τούρκος αρθρογράφος ξεδιπλώνει την τουρκική πολιτική σκέψη απεικονίζει το πώς το ανυπόστατο και αλυτρωτικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας δεν αποτελεί πλέον ένα κείμενο εσωτερικής κατανάλωσης αλλά τον τρόπο σκέψης στον οποίο γαλουχείται και πορεύεται ένα ολόκληρο έθνος.

«Η εποχή που οι ΗΠΑ ή η Γερμανία έλεγαν: “Σας δίνουμε αεροπλάνα και όπλα, αλλά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε εναντίον των τάδε” έχει τελειώσει» λέει, προσθέτοντας «Η Τουρκία όχι μόνο τα παρήγαγε, αλλά άρχισε να τα μοιράζεται με “φιλικές και αδελφικές” χώρες και να μεταφέρει τεχνογνωσία. Στράφηκε στην εθνικοποίηση της άμυνας των “κρατών-εταίρων”, στον ίδιο βαθμό που το έπραξε και για τη δική της άμυνα. Με αυτόν τον τρόπο, έσπασε το “δυτικό μονοπώλιο”. […] Η Τουρκία δεν ενισχύει απλώς τη δική της άμυνα. Αλλάζει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε αυτόν τον τομέα».

Χθες χτυπούσαν την Τουρκία με την τρομοκρατία, σήμερα λένε “να συνεργαστούμε”.

Η Γερμανία και ο Καναδάς, που μέχρι χθες επέβαλαν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, τώρα θέλουν κοινές επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία με την Τουρκία.

Ξεχωρίζει η αναφορά στη Γαλλία, την οποία εμφανίζει πρόθυμη να συνεργαστεί με την Τουρκία. Τονίζεται η εποχή που προμήθευε μέσω της εταιρείας Lafarge τσιμέντο για τα τούνελ του PKK, και σήμερα λέει “Ελάτε να κάνουμε μαζί αμυντικές επενδύσεις”;

«Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τις θάλασσές μας, να επιδείξουμε ισχύ!»

Με αυτό το σύνθημα που βρίθει επιθετικών τάσεων εναντίον της Ελλάδας ξετυλίγεται το περίβλημα του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, μέσω του οποίου ο μέσος Τούρκος πιστεύει ότι «έχει έρθει πλέον η ώρα να πάρουμε τις θάλασσές μας, τα στενά μας, τα νησιά μας. Έχει έρθει η ώρα να πάρουμε τους χερσαίους και θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους, τις στρατηγικές στρατιωτικές μας περιοχές. Έχει έρθει η ώρα για επίδειξη ισχύος από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Θάλασσα του Ομάν και από την Αδριατική έως την Ανατολική Μεσόγειο».

Στα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζει η προπαγάνδα σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδας και το δικαίωμά της να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.

«Ζούμε μέρες όπου η Ελλάδα εξοπλίζει το σημείο μηδέν των θαλασσών μας στο Αιγαίο και κουβαλά το Ισραήλ στα νησιά. Καθώς η ιστορία αλλάζει, δεν θα τα ανεχθούμε άλλο αυτά. Αυτές οι θάλασσες είναι δικές μας. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι δική μας. Η ‘Θάλασσα των Νήσων’ (Αιγαίο) είναι δική μας. Τα νησιά είναι δικά μας. Ήρθε η ώρα να εγείρουμε αξιώσεις σε κάθε σημείο που λεηλατήθηκε ως λάφυρο μιας διαλυμένης αυτοκρατορίας. Ήρθε η ώρα να ζητήσουμε πίσω όσα μας πήραν μέσα από τα χέρια μας επειδή ήμασταν αδύναμοι» γράφεται χαρακτηριστικά.

Οποίος πιστεύει ότι η Τουρκία δεν προετοιμάζεται για πόλεμο όταν θα την βολεύει πλανώνται πλάνην οικτράν.

Τι λέει η Τουρκία για τη γεωγραφία

Η Τουρκία εμφανίζει εαυτόν ως την ηγέτιδα δύναμη όλου του Μουσουλμανικού κόσμου. Από την Ινδονησία μέχρι την Αφρική και από την Ερυθρά Θάλασσα ως την Μεσόγειο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναρχίσει μια τέτοια ιστορία» λέει, εννοώντας τις περιόδους που χώρες της δύσης κυριάρχησαν μουσουλμανικές χώρες της Ασίας. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να βρούμε τρόπους να κυριαρχήσουμε στη γεωγραφία μας, όπως και στις χώρες μας. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τους τρόπους για τη συγκρότηση εταιρικών σχέσεων και υπερεθνικών δομών για τη γεωγραφία [μας]. Πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας κοινής αμυντικής ομπρέλας στη ζώνη που αποτελεί τον άξονα της γης, από την Ινδονησία έως την Αφρική. Η Τουρκία όσο πρέπει να είναι στα Στενά της Μαλάκκα άλλο τόσο οφείλει να είναι και στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένη να είναι παρούσα στο Κατάρ, στη Σομαλία, στη Λιβύη και στο Σουδάν» αναφέρεται.

Στα τουρκικά ΜΜΕ προβάλλεται ότι το επικείμενο νομοσχέδιο είναι “Ο Δρόμος της Τουρκίας” που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και να εμπνεύσει πολλές ομόδοξες χώρες.

Η επίσημη πολιτική σκέψη της χώρας έχει ποτιστεί με το αφήγημα ότι κάθε κράτος, από την Ινδονησία έως τη Σαουδική Αραβία, από την Αίγυπτο έως την Αλγερία, και από τις χώρες του Κόλπου έως τη γεωγραφία του Τουρκιστάν, πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ηρεμίας στο εσωτερικό.

«Δεν θα είμαστε πια καταδικασμένοι σε εκείνα τα “στενά σύνορα”» γράφει η εφημερίδα.

Το νομοσχέδιο της “γαλάζιας πατρίδας” δεν αμφισβητεί μόνο την συνθήκη της Λωζάννης αλλά διεθνείς συνθήκες όπως αυτή για το καθεστώς των στενών του Βοσπορού. Οι Τούρκοι το γράφουν ευθέως πλέον στις εφημερίδες τους, κυβερνητικοί αξιωματούχοι το λένε σε κάθε ευκαιρία ότι «δεν θα συναινέσουμε στα στενά σύνορα στα οποία μας καταδίκασαν. Δεν θα συναινέσουμε στο να εγκαθίστανται στο σημείο μηδέν των συνόρων μας, στο σημείο μηδέν των ακτών μας και να απειλούν τις χώρες μας. Από τα Στενά της Μαλάκκα έως την Ερυθρά Θάλασσα, από τη Διώρυγα του Σουέζ έως τα Στενά της Κωνσταντινούπολης σε όλες τις θαλάσσιες διαβάσεις μας θα κυριαρχούμε εμείς.»

Ξεχωρίζουν οι αναφορές εναντίον του Ισραήλ το οποίο εντάσσει στο ίδιο μέτωπο με την Ελλάδα.

«Ως Τουρκία, δεν θα κάνουμε τα στραβά μάτια στις πειρατείες του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ζητήσουμε πίσω τα νησιά στα οποία έβαλαν χέρι στη ‘Θάλασσα των Νήσων’ (Αιγαίο). Μέχρι να χαραχθούν δίκαια σύνορα, μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ανατολίας, θα συνεχίσουμε την επίδειξη ισχύος.

Όσο είναι πατρίδα μας η Ανατολία, άλλο τόσο είναι και η ‘Θάλασσα των Νήσων’, το Τουρκιστάν και η Μεσόγειος».

Και το κείμενο συνεχίζει: «Η έννοια της πατρίδας μας άλλαξε, επέστρεψε στις ρίζες της. Θα το συνηθίσουν. Για εμάς, όσο είναι πατρίδα [μας] η Ανατολία, άλλο τόσο είναι και η ‘Θάλασσα των Νήσων’, το Τουρκιστάν και η Μεσόγειος. Πρέπει να μας επιστραφούν αυτά που μας ανήκουν. Θα κυλήσουμε μαζί με την ιστορία…»

Πρώτος στόχος το Αιγαίο

Αδιαμφισβήτητα, η Τουρκία μπαίνει σε μια καινούρια εποχή, αυτή της αναγέννησης της οθωμανικής αυτοκρατορίας με πρώτο στόχο το Αιγαίο. Υπό τον τίτλο: «από την Ανατολία μέχρι τη ‘Γαλάζια Πατρίδα’, από τα εξωτερικά σύνορα μέχρι ολόκληρη τη γεωγραφία, έχει έρθει η ώρα “να πάρουμε ό,τι μας ανήκει”, έχει έρθει η ώρα “να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει”» τα τουρκικά ΜΜΕ καθημερινά κάνουν πλύση εγκεφάλου στον μέσο Τούρκο πολίτη.

«Έχει έρθει η ώρα να ξυπνήσει η γεωγραφία των πολιτισμών και των αυτοκρατοριών» γράφει η Yeni Safak, ξεδιπλώνοντας ξεκάθαρα τα νέο-οθωμανικά σχέδια του Ερντογάν που πλέον αποτελούν όνειρα όλων των Τούρκων.

Αντί επιλόγου παραθέτουμε ένα αυτούσιο απόσπασμα από το κείμενο της τουρκικής εφημερίδας: «Έχουμε πολύ μεγάλα μέτωπα μπροστά μας, το ξέρουμε. Όμως η ιστορία επέστρεψε στη δική της κοίτη και θα κυλήσει έτσι. Και εμείς θα κυλήσουμε μαζί με την ιστορία. Από σήμερα το πρώτο πεδίο δοκιμασίας μας είναι η ‘Θάλασσα των Νήσων’ (Αιγαίο). Όσα λεηλατήθηκαν πριν από εκατό χρόνια πρέπει να επιστραφούν, η Ανατολία πρέπει να φτάσει στα φυσικά της σύνορα. Διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να στηθούν ξανά μέτωπα στο εσωτερικό της Ανατολίας. Αυτές οι συνήθειες πρέπει να παύσουν μια για πάντα».