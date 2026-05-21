Ιδιωτική ετικέτα: Ποιες είναι οι 2 κατηγορίες προϊόντων που κυριαρχούν στις πωλήσεις την τελευταία πενταετία

Ένα στα δύο προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ και στα Cash & Carry είναι ιδιωτική ετικέτας. Ειδικότερα, στο 25,5% υπολογίζει τη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά η ICAP CRIF, με το αποτύπωμά τους να ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τη μελέτη οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και μεγαλύτερης ποικιλίας, γεγονός που ενισχύει το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην αγορά. Παράλληλα, όπως αναφέρουν έρευνες, οι καταναλωτές θεωρούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εφάμιλλα των «επώνυμων» προϊόντων αλλά και εξίσου ποιοτικά.

«Πρωταθλητές» τα τρόφιμα

Τα τρόφιμα παραμένουν κυρίαρχη κατηγορία με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 68% – 70% στη συνολική αξία πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής τα τελευταία χρόνια. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα απορρυπαντικά – χαρτικά – καθαριστικά με ποσοστό της τάξεως του 20%-22%.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και Cash and Carry, οι οποίες διαθέτουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για την περίοδο 2020-2024, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών ενώ συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 44 εταιρειών του κλάδου.

Με βάση τα αποτελέσματα ολόκληρη την πενταετία καταγράφεται αύξηση. Το 2024 οι πωλήσεις ενισχύθηκαν με ρυθμό της τάξεως του 4,5% έναντι του 2023, ενώ με παρόμοιο ρυθμό αυξήθηκαν και τα μικτά κέρδη, με το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) να είναι θετικό όλα τα έτη και να διαμορφώνεται σε 209,5 εκατ. ευρώ.

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2022-2023 με βάση τα ίδια στοιχεία, η αξία της αγοράς παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 10% περίπου.

Η αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στα είδη διατροφής, ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς, λόγω της αβεβαιότητας, αρκετοί καταναλωτές στράφηκαν στην αγορά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών. Τη διετία που ακολούθησε, 2024-2025, η αγορά παρουσίασε ηπιότερο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 5%.