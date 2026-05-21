Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21/5)

Τα ματς για την τελευταία αγωνιστική των playouts της Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

13:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

13:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

13:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

14:30 Novasports 4HD INSEP Paris – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

16:45 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Team 3SSB Adidas NextGen EuroLeague Finals

17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League

18:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

19:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Super League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Ντάμακ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φάιχα – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Πάντερμπορν Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρτικ Θιστλ – Σεντ Μίρεν William Hill Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γεωργία – Ελλάδα Socca Euro

